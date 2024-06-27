MSKÜ Tıp Fakültesi Akreditasyon Belgesi Aldı - Son Dakika
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MSKÜ Tıp Fakültesi Akreditasyon Belgesi Aldı

MSKÜ Tıp Fakültesi Akreditasyon Belgesi Aldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ne (TEPDAD) yaptığı başvurunun onaylanmasıyla akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Akreditasyon belgesi takdim töreni, MSKÜ Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, akreditasyon sürecinin pandemi nedeniyle sekteye uğradığını belirtti. Akreditasyon süreci boyunca emeği geçen herkese teşekkür eden Karakuş, çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

27.06.2024 10:13
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ne (TEPDAD) yaptığı başvurunun onaylanmasıyla akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Akreditasyon belgesi takdim töreni, MSKÜ Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

2019 yılında TEPDAD'a başvuran MSKÜ Tıp Fakültesi'nin akreditasyon süreci başarıyla tamamlandı. Akreditasyon belgesi takdim törenine MSKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Deniz Ülgen, Kurumsal Akreditasyondan Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ali Bayraktaroğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, 2019 yılında başlayan Türkçe Tıp Programı akreditasyon başvuru sürecinin pandemi nedeniyle sekteye uğradığını belirtti. Dekan Karakuş, "Öz Değerlendirme Raporumuzun kabul edilmesini takiben, fakültemiz 24-28 Aralık 2023 tarihleri arasında TEPDAD tarafından değerlendirilerek 01.01.2030 tarihine kadar akredite edildi. TEPDAD ziyaret ekibinin temel standartlar açısından fakültemizi yeterli bulması bizleri gururlandırdı" dedi.

Dekan Karakuş ayrıca, öğretim üyelerinin gösterdiği yüksek ilgi ve özverinin fakülteyi gelecekte daha ileri bir tıp eğitimine kavuşturacağından emin olduğunu ifade etti. Akreditasyon süreci boyunca emeği geçen herkese teşekkür eden Karakuş, "Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek ise akreditasyon sürecinin sonuna gelinmiş gibi görünse de bundan sonraki sürecin daha zor olduğunu belirtti. Sayek, akreditasyonun sürdürülebilirliğinin sağlanması için her yıl rapor isteyeceklerini ve yapılan çalışmaları gözlemleyeceklerini söyledi. Prof. Dr. Sayek, konuşmasının ardından öğrencilere "Gelecekte Tıp Eğitimi" konulu bir sunum yaparak bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Program, TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek'in, MSKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Deniz Ülgen ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş'a akreditasyon belgesini takdim etmesiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MSKÜ Tıp Fakültesi Akreditasyon Belgesi Aldı - Son Dakika

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