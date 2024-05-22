MSKÜ ve Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük arasında önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreni, MSKÜ Rektörlük Binası Senato Salonu'nda gerçekleşti.

Protokolün imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, üniversitelerin toplumsal katkı misyonu çerçevesinde somut adımlar attıklarını belirterek, "Bugün, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hayata geçireceğimiz protokol ile hem teorik hem de pratik birikimimizi paylaşmak üzere önemli işlere imza atacağımıza inanıyorum. Alanında uzman akademik personelimiz, birimlerimiz ve altyapımız ile iki kamu kurumu arasında koordinasyonun en iyi şekilde sağlandığı örnek bir işbirliği sergileyeceğimizden eminim" dedi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük ise desteklerinden dolayı Rektör Kaçar'a teşekkür ederek, "Muğla'da sosyal hizmetin temel mantığı koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi üniversitemiz ile birlikte geliştireceğiz. Avantaj ve dezavantajlarımızı akademik desteklerle ortaya çıkaracağız. Bu protokolün Muğlamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Bu işbirliği protokolü ile MSKÜ'nün ilgili ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının sosyal hizmet alanındaki bilimsel araştırmalar yapması ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda güncel çalışmalar yürütmesi hedefleniyor. Ayrıca, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin hizmet kalitesini artırmak amacıyla akademik çalışmalar ve eğitimlerle işbirliği desteklenecek.

Protokol, iki kurum arasında sosyal hizmetler alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak, daha etkili ve verimli hizmetler sunulmasını amaçlıyor. - MUĞLA