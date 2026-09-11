MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencileri Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri tarafından kabul edildi - Son Dakika
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MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencileri Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri tarafından kabul edildi

MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencileri Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri tarafından kabul edildi
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Açık Deniz Eğitimi kapsamında KKTC'de bulunan MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencilerinden oluşan heyet, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Deniz Albay İdris Noyan başkanlığındaki heyet, Gazimağusa liman ziyareti kapsamında Büyükelçi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edildi.

Açık Deniz Eğitimi kapsamında Gazimağusa Limanı'nı ziyaret etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu öğrencilerinden oluşan heyet, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edildi.

Açık Deniz Eğitimi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencileri, temasları kapsamında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Deniz Albay İdris Noyan başkanlığındaki Deniz Harp Okulu öğrencilerinden oluşan heyet, Gazimağusa'ya gerçekleştirdikleri liman ziyareti kapsamında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edildi. Büyükelçi Başçeri, Albay Noyan ve beraberindeki öğrencilerle birlikte fotoğraf çekildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencileri Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri tarafından kabul edildi - Son Dakika

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