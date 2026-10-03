MTSO seçimleri Toroslar\'da sorunsuz tamamlandı, Emniyet Müdürü Aktaş inceleme yaptı

MTSO seçimleri Toroslar'da sorunsuz tamamlandı, Emniyet Müdürü Aktaş inceleme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MTSO'nun Meslek Komitesi ve Meclis Asil ve Yedek Üye seçimleri, Toroslar'daki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde güvenlik önlemleri altında sorunsuz tamamlandı. Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, seçim alanını inceledi; MTSO Başkan Vekili Cem Bucuge ile aday stantlarını gezdi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meslek Komitesi ile Meclis Asil ve Yedek Üye seçimleri, alınan geniş güvenlik tedbirleri altında sorunsuz şekilde tamamlandı. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, seçimlerin gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulunarak alınan tedbirleri yerinde denetledi.
Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen MTSO Meslek Komitesi ile Meclis Asil ve Yedek Üye seçimleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de görev aldı. Seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla bölgede çeşitli güvenlik tedbirleri uygulandı.
İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da seçimlerin yapıldığı okula gelerek görevli personelin çalışmalarını yerinde inceledi. Aktaş, seçim sürecinde görev yapan emniyet personeline başarı ve kolaylıklar diledi.
Aktaş, seçim kapsamında adayların tanıtımı amacıyla kurulan stantları da MTSO Başkan Vekili Cem Bucuge ile birlikte gezdi. Stantlarda bulunan adaylarla görüşen Aktaş ve Bucuge, seçim sürecinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Seçimlerin gerçekleştirildiği alan ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla güvenlik tedbirleri üst seviyede tutulurken, ekipler gün boyunca görevlerinin başında bulundu.
Seçim sürecinin huzur ve güven içerisinde yürütüldüğü, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve MTSO seçimlerinin normal şekilde tamamlandığı bildirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?