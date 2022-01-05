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Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor - Son Dakika

Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor

05.01.2022 16:00
Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor

Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması "Geçmişten Bugüne Mudanya'da Zamansız Fotoğraflar" temasıyla başlıyor.

Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması "Geçmişten Bugüne Mudanya'da Zamansız Fotoğraflar" temasıyla başlıyor. Kültürel mirasın korunması ve gün yüzüne çıkarılması konusunda yaptığı çalışmalara sanatı da katan Mudanya Belediyesi; doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip Mudanya'nın ilk fotoğraf yarışmasına imza atıyor. Yarışmaya, Mudanya'nın geçmişten bugüne kültür oluşumlarını, kentsel, turistik, tarihi güzelliklerini anlatacak renkli ya da siyah beyaz fotoğraflarla katılınılabilecek.

Başvurular https://mudanya.bel.tr/fotograf-yarismasi linkinden kabul edilecek. Son başvuru tarihi 20 Mayıs olan yarışmada birinciye 5000, ikinciye 3000, üçüncüye 2000 ve mansiyon ödülü kazanan iki kişiye de 1500'er TL verilecek. Yarışmada sergilenmeye değer bulunan eserler de, ödül töreninde Bursalıların izlenimine sunulacak.

Fotoğraf sanatçıları Aykut Güngör, Engin Çakır, Ercan Aslan, Mustafa Seven, Özgür Çakır'dan oluşan yarışma jürisi 28 Mayıs'ta toplanacak, 30 Mayıs'ta dereceye girenlerin isimleri açıklanacak. Dereceye giren fotoğrafçıların ödülleri ise 12 Haziran'da sahiplerini bulacak.

Fotoğraf sanatına gönül veren herkesin yarışmaya katılabileceğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanya'nın görsel hikayesini, yolu Mudanya'dan geçen herkesle birlikte yazmak istedik. Yarışmada ödüle ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, Mudanyamızın tarihi mekanlarında sergilenerek geleceğe sanatsal bir miras olarak aktarılacak" diye konuştu.

Yarışmaya Şartnamesi ve katılım için:

https://mudanya.bel.tr/fotograf-yarismasi-katilim-kosullari - BURSA

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Mudanya Belediyesi, Mudanya, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor - Son Dakika


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