Mudanya Belediyesinden hem çiftçiye hem de vatandaşa destek - Son Dakika
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Mudanya Belediyesinden hem çiftçiye hem de vatandaşa destek

23.02.2022 12:49
Mudanya Belediyesinden hem çiftçiye hem de vatandaşa destek

Mudanya Belediyesi, çiftçiden aldığı 40 ton patates, 30 ton soğan ve 12 ton limonu, 'Kara Kış Fonu' kapsamında Zeytin Dalı birimine kayıtlı 6 bin 200 ailenin sofrasına ulaştırıyor.

Mudanya Belediyesi, çiftçiden aldığı 40 ton patates, 30 ton soğan ve 12 ton limonu, 'Kara Kış Fonu' kapsamında Zeytin Dalı birimine kayıtlı 6 bin 200 ailenin sofrasına ulaştırıyor.

Mudanya Belediyesi, "Kara Kış Fonu" kapsamında üreticiye desteğini sürdürürken, Mudanyalıların da yüzünü güldürüyor. Her ay Zeytin Dalı birimine kayıtlı 6 bin 200 aileye destek veren Mudanya Belediyesi, Afyon Şuhut'tan 40 ton patates, Konya Ereğli'den 30 ton soğan, Adana'dan 12 ton limon alarak, "Kara Kış Fonu" kapsamında dağıtıma başladı. Pandemi sürecinin ardından ekonomik sorunlar yaşayan üreticiye bu zor günlerde destek olurken aynı zamanda vatandaşın da sofrasına temel gıda maddelerini ulaştırdıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanyamız, herkesin yan yana, dayanışma içinde olduğu bir kent kültürüne sahip. İyi günlerimizde nasıl ki bir aradaysak kötü günleri de dayanışmayla aşacağız. Bu zor günlerde çiftçimize ve vatandaşa bir nebze katkımız varsa ne mutlu bize. Bu yıl ayrı bir özen içinde, hemşerilerimin sağlıklı gıdaya adil bir şekilde ulaşmaları için yanındayız" dedi. - BURSA

Mudanya Belediyesinden hem çiftçiye hem de vatandaşa destek
Mudanya Belediyesinden hem çiftçiye hem de vatandaşa destek
Mudanya Belediyesinden hem çiftçiye hem de vatandaşa destek
Mudanya Belediyesinden hem çiftçiye hem de vatandaşa destek

YORUMLAR
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Başkan Hayri Türkyılmaz: 'Hanife anamız bizim baş tacımızdır' Başkan Hayri Türkyılmaz: 'Hanife anamız bizim baş tacımızdır'

Mudanya Belediyesi, Zeytin Dalı, Mudanya, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mudanya Belediyesinden hem çiftçiye hem de vatandaşa destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mudanya Belediyesinden hem çiftçiye hem de vatandaşa destek - Son Dakika
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