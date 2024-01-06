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Bolu Mudurnu Taşkesti Beldesi'nde Yeni Kapalı Pazar Alanı Hizmete Girdi - Son Dakika
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Bolu Mudurnu Taşkesti Beldesi'nde Yeni Kapalı Pazar Alanı Hizmete Girdi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi'nde 9 milyon liraya mal olan bin 800 metrekare kapalı pazar alanı hizmete girdi. Yıllardır sokak arasında halk pazarı kurulan Taşkesti Beldesi'nde pazarcı esnafı artık yeni yerinde satış yapacak. Yeni pazaryeri, halk pazarının olmadığı günlerde otopark olarak da kullanılacak.

Bolu Mudurnu Taşkesti Beldesi\'nde Yeni Kapalı Pazar Alanı Hizmete Girdi
06.01.2024 - 14:23,
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi'nde 9 milyon liraya mal olan bin 800 metrekare kapalı pazar alanı hizmete girdi.

Yıllardır sokak arasında halk pazarı kurulan Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi'nde pazarcı esnafının yüzü güldü. Yağmurlu ve karlı havalarda tezgahlarının başında satış yapmaya devam eden esnaflar, artık yeni yerinde satış yapacak. 59 pazarcı esnafının sığabildiği bin 800 metrekare olan yeni pazaryerinin maliyeti 9 milyon lirayı buldu. Taşkesti Beldesi'nin merkezi bir yerine yapılan yeni pazar yeri, halk pazarının olmadığı günlerde otopark olarak kullanılacak. - BOLU

Kaynak: İHA
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