Müftü Divani Çiftçilerle Buluştu - Son Dakika
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Müftü Divani Çiftçilerle Buluştu

Müftü Divani Çiftçilerle Buluştu
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Sarıkamış İlçe Müftüsü Dr. Muhammet Divani, çiftçilerin emeklerine dikkat çekerek destek ziyaretinde bulundu.

Sarıkamış İlçe Müftüsü Dr. Muhammet Divani, ilçe ve köylerde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında tarlalarında çalışan çiftçilerle bir araya geldi.

Köy ziyaretleri sırasında tarım arazilerinde yoğun şekilde çalışan vatandaşlarla sohbet eden Müftü Divani, çiftçilerin çalışmalarını ve sezonun gidişatını dinledi. Sıcak havalara rağmen tarlalarında emek veren üreticilere kolaylıklar dileyen Divani, çiftçilerin alın teriyle sürdürdüğü emeğin önemine dikkat çekti.

Tarım arazilerinde bir süre vatandaşlarla sohbet eden Divani, üreticilere bereketli ve kazasız bir sezon temennisinde bulundu. Çiftçiler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Müftü Divani'ye teşekkür etti.

Müftü Divani, çiftçilerin helal rızıklarını kazanmak için büyük emek verdiğini belirterek, sıcak yaz günlerinde sürdürülen tarımsal faaliyetlerin kolaylıkla tamamlanması temennisinde bulundu.

Sarıkamış'ta yaz mevsimiyle birlikte tarlalarda yoğunlaşan çalışmaların, hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Müftü Divani Çiftçilerle Buluştu - Son Dakika

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