Muğla Büyükşehir Belediyesi 16 Okulda Bakım-Onarım Çalışması Başlattı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 16 Okulda Bakım-Onarım Çalışması Başlattı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde eğitim gördüğü okullardan gelen talepler doğrultusunda 6 ilçede 16 okulda tadilat ve tamirat çalışmalarına başladı. Çalışmalar, öğrencilere daha modern ve konforlu eğitim ortamı sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

18.01.2025 11:45  Güncelleme: 11:50
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Muğla Büyükşehir 16 okulda bakım-onarım çalışması başlattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde okullardan gelen talepler üzerine okul binalarında tadilat ve tamirata başladı.

MUĞLA - Muğla'daki okullarda eğitim ve öğretim gören çocukların daha modern ve konforlu eğitim görmeleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler üzerine, Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak okullarda tamirat ve tadilat çalışmalarına başladı. Ekipler okullarda parke döşeme, sınıf kapısı, okul içi Atatürk köşesi, okul bahçesi için Atatürk büstü, iç, dış cephe boyası, tuvaletlerin bakım onarımı, su tesisatlarının yenilenmesi çalışmalarına başladı.

6 ilçede 16 okulda tadilat yapılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri okullardan gelen talepler doğrultusunda Seydikemer'de 5, Fethiye'de 5, Menteşe'de 2, Yatağan'da 2, Ortaca'da 1 ve Bodrum'da 1 okul olmak üzere 16 okulda bakım ve onarım çalışması başlattı. Okullarda başlayan çalışmaların yaklaşan yarıyıl tatilinde tamamlanması planlanıyor.

Okullara yapılan işlemleri aktaran Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnşaat Birim Sorumlusu Yasin İstenci, "Gelen talepler doğrultusunda il genelinde Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 16 okullarımızda bakım onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu çalışmalar kapsamında boya, elektrik ve tesisattaki bakım onarımlarını gerçekleştirerek okullarımızı ikinci yarıyıla hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin daha konforlu ortamda eğitimlerini almaları için eğitim ve öğretime destek v ermeye devam edeceğiz" dedi.

Menteşe Vali Recai Güreli İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Bütün, okullarındaki eksikleri belirleyerek Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduklarını ve tadilat işlemlerinin başladığını aktararak, "Okul aile birliği başkanı olarak üyelerimizle ve müdürümüzle eksiklerimizi tespit ettik. Büyükşehir Belediyemize başvuruda bulunduk. Tadilatlarımıza başlanılacak. Bu sayede çocuklarımız ikinci yarıyılda daha konforlu bir okul hayatına kavuşmuş olacaklar. Muğla Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Ahmet Aras'a çok teşekkür ederim" dedi.

Eğitimin önemine değinerek tadilat okullardaki çalışmaları hakkında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların eğitim gördüğü ortamların sağlıklı, güvenli ve konforlu olmasını önemsediklerini, eğitimin bir toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırım olduğuna inandıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 16 Okulda Bakım-Onarım Çalışması Başlattı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi 16 Okulda Bakım-Onarım Çalışması Başlattı - Son Dakika

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