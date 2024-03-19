Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalyan Kanalı ile İlgili Açıklama Yaptı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalyan Kanalı'nda açıldığı iddia edilen kanal ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında Dalyan Kanalı'nda geçtiğimiz yıllarda açılmış olan ek kanal ile ilgili birtakım iddialar yer almıştır. Bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak açıklama yapma gereği doğmuştur. MUSKİ Genel Müdürlüğü, kış mevsimlerinde ani sağanak yağışların sebep olabileceği, sel ve su baskınları ile mücadele kapsamında, drenaj kanallarında temizlik çalışmalarını rutin olarak sürdürmektedir. Çalışma programı, vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda önem arz eden lokasyonlar değerlendirilerek, yıl içerisinde belirlenmektedir. Dalyan Mahallesi Vardiya Sokak adresindeki kanal temizliği talebi de o bölgede yaşayan vatandaşlardan, yazılı ve sözlü, gerekse çağrı merkezi kanalıyla ekiplerimize iletilmiştir. Gelen talepler üzerine, rutin işleyiş olan temizlik öncesi keşif çalışmaları yapılmış, kanal güzergahının park alanında bulunduğu, temizliğin bütüncül değerlendirilmesi, sorunun çözümü açısından sağlıklı olacağı kanaatine varılmış, uygun bir takvim belirlenerek ek, uydu görüntülerinde görünen güzergah da temizlik çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan çalışmalar sadece mevcutta var olan kanal güzergahlarını kapsamakta olup yeni bir kanalın açılması durumu söz konusu değildir. Bahse konu yeni açıldığı söylenen kanalın uydu görüntülerinde de görülebileceği üzere 2004-2014 yıllarında var olduğu, dolayısı ile yeni açılmadığı görülmektedir. Dalyan gibi kıymetli bir doğa hazinesinin değerinin farkında olarak yapılan çalışmalar itina ile sürdürülmektedir. MUSKİ genel Müdürlüğü tarafından temizlik dışında herhangi bir kanal açma çalışması yapılmadığını tekrar vurgulamak isteriz" denildi. - MUĞLA