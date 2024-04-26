Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Kırsaldaki Çınarlar' Projesi Yaşlılara Destek Oluyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Kırsaldaki Çınarlar' Projesi Yaşlılara Destek Oluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi \'Kırsaldaki Çınarlar\' Projesi Yaşlılara Destek Oluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Kırsaldaki Çınarlar' projesi ile kırsalda yaşayan yaşlı vatandaşlara evlerinde hizmet vererek hayatlarını kolaylaştırıyor. Proje kapsamında temizlik, tamirat, soba kurulumu gibi birçok hizmet sunuluyor ve bugüne kadar 761 aileye 12 bin 728 kez hizmet verildi.

26.04.2024 14:32  Güncelleme: 14:38
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Kırsaldaki Çınarlar' projesi ile kırsalda yaşamını sürdüren, özellikle kendi ev ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için evlerine giderek hizmet veriyor. Ekipler, proje kapsamında vatandaşların temizlik, tamirat, soba kurulumu ve daha birçok konuda yanlarında oluyor. Hizmet kapsamında bugüne kadar 761 aileye 12 bin 728 kez hizmet verilerek vatandaşlara önemli bir destek sağlandı.

Nurten Kaleli; "Büyükşehir ekipleri ailemizin birer ferdi oldular"

Menteşe İlçesi Ortaköy Mahallesi'nde eşi ve oğluyla oturan Nurten Kaleli, Kırsaldaki Çınarlar hizmeti ile Büyükşehir ekiplerinin belli dönemlerde kendilerini ziyaret ettiğini söyledi ve gelen ekiplerin ailelerinin birer ferdi olduğunu belirtti. Nurten Kaleli; "80 yaşındayım, eşim ve oğlumla yaşıyorum. Eşim felç geçirdi. Benim de gücüm kalmadı. Ev temizliğinden diğer işlere Büyükşehir ekipleri hep yanımda oluyor. Siliyorlar, süpürüyorlar, camları temizliyorlar. Onlar geliyoruz dediğinde ben çayı koyuyorum, çaylarını içip işlerine öyle başlamalarını istiyorum. Çünkü onlar da bizim ailemizin bir ferdi oldular" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kırsaldaki Çınarlar ekibinden Deniz Çağlar vatandaşların evlerine giderek tadilat, temizlik ve isteklerine göre birçok hizmeti verdiklerini söyledi. Deniz Çağlar; "Kendine bakamayan, yaşlı vatandaşlarımıza Kırsaldaki Çınarlar projemizle hizmet veriyoruz. Evlerinde temizlik, tadilat, odun kırma neye ihtiyacı varsa karşılıyoruz. Nurten teyzemize de aylık periyotlara göre uğruyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu hizmetimizle onların yanında oluyor, dualarını da alıyoruz." Kırsaldaki Çınarlar ekibinin diğer üyesi Gülden Madran da genel temizlik, dolap, kapı, cam temizliği, süpürge gibi hizmetlerle vatandaşlara hizmet verdiklerini ve kendilerini gittikleri evin bir ferdi gibi hissettiklerini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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