Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas'ta Balavca Deresi Temizliği Başlattı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas'ta Balavca Deresi Temizliği Başlattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas\'ta Balavca Deresi Temizliği Başlattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas'ın Balavca Deresi'nde temizlik çalışması başlattı. Yaklaşık 6 bin metrelik temizlik çalışması ile kötü kokunun önlenmesi ve akışkanlığın sağlanması amaçlanıyor.

19.07.2024 15:35  Güncelleme: 15:37
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas'ın Balavca Deresinde temizlik çalışması başlattı. Derede kötü kokunun önlenmesi ve akışkanlığın sağlanması amacıyla yaklaşık 6 bin metrelik temizlik çalışması yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri Milas'ın kuzeyinden güneyine doğru tamamen ortasından geçen Balavca deresinde temizlik çalışması başlattı. Milas için büyük önem taşıyan derede başlatılan çalışmalarla bölgede kötü konunun önlenmesi ve dere akışkanlığının sağlanması amaçlanıyor. Milas Balavca deresinde yaklaşık 6 bin metrelik temizlik çalışması yapacak olan ekipler bu çalışmayı Temmuz ayı sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Ardından Beçin Mahallesinde bulunan dere de planlamaya alınırken bu kısımda da 5 bin metrelik temizlik çalışması yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede derelerden kaynaklı kötü koku ve kış aylarında yaşanabilecek su baskını gibi sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Milas İlçesi Hacı Abdi Mahalle muhtarı Uğur Gökten, her yıl rutin olarak temizlik çalışmalarının yapıldığını ve bu hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. Muhtar Gökten, "Balavca deresinde MUSKİ ekiplerimiz sağolsun her yıl rutin bir temizlik çalışması yapıyor. Bu çalışmalar gerçekten çok güzel. Benim bu 2'nci muhtarlık dönemim. Hizmet alma konusunda çok memnunuz. Emeğe geçen herkese teşekkürler" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas'ta Balavca Deresi Temizliği Başlattı - Son Dakika

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