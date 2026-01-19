Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde 100 yeni memur için yemin töreni düzenlendi - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde 100 yeni memur için yemin töreni düzenlendi

19.01.2026 16:00  Güncelleme: 16:03
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde adaylık süreçlerini tamamlayan 100 personel, düzenlenen törenle yemin ederek asil memurluğa terfi etti. Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, memuriyetin büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde adaylık süreçlerini başarıyla tamamlayan 100 personel, düzenlenen görkemli bir törenle yemin ederek asil memurluğa atandı. Törende konuşan Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, "Giydiğiniz üniforma sadece bir görev göstergesi değil, gerektiğinde canını halkı için feda edebilmenin bir nişanesidir" dedi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen yemin töreninde, adaylık eğitimlerini ve süreçlerini tamamlayan personeller büyük bir heyecan yaşadı. Asil memurluğa İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 79, Zabıta Daire Başkanlığı'ndan 14, sivil memur kadrolarından 7 olmak üzere toplamda 100 personel yemin etti. Törende konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, memuriyetin sadece bir meslek değil, büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Yılmaz, "Bugün edeceğiniz yeminler, sadece bir kamu görevi üstlenmenin ötesinde; darda ve zorda kaldığınızda, karar verme süreçlerinizde size her zaman yol gösterecek bir pusuladır. Muğla Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak, başkanımızın liderliğinde gücümüze güç katarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Hizmet birimlerinin önemine değinen Yılmaz, personelin üstlendiği kritik rollere dikkat çekti. Yılmaz, "İtfaiye sadece yangında değil, tüm zor şartlarda canını hiçe sayarak vatandaşa el veren bir fedakarlık noktasıdır. Zabıta, kamu düzeninin sağlanmasında ve halk sağlığının korunmasında gece gündüz demeden fedakarlık gösteren birimimizdir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda aileleri ve yeni memurları tebrik eden Yılmaz, "Çıkacağınız bu yolda her zaman vatandaşın hakkını ve hukukunu ön planda tutan, sorumluluklarının farkında olan çalışma arkadaşları olacağınızdan eminim. Yeni görevlerinizin Muğla'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullanarak personellere çalışma hayatlarında başarı ve kolaylıklar diledi. - MUĞLA

