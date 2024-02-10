Muğla Büyükşehir Belediyesi Ören\'de Kanalizasyon ve Asfalt Çalışmalarını Tamamladı

Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas'ın Ören Mahallesi'nde başlatılan 58 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon, terfi ve asfalt çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Gökova Körfezi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Milas'ın Ören Mahallesi'nde başlatılan kanalizasyon hat çalışmaları devam ediyor.

Ören'de 212 Milyon TL yatırımla hayata geçirilen 58 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının 23 bin 908 metresi, 460 adet muayene bacası, kazı çalışmaları sırasında bozulan yollarda ise 70 kilometre asfalt kaplama çalışması tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ören'de kanalizasyon çalışmasının yanı sıra İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de yapacak. 115 Milyon TL'ye mal olacak tesis, 4.000 m3/gün olarak hayata geçirilecek ve 20 bin nüfusa hizmet verebilecek. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinde, mekanik ön arıtma, azot ve fosfor giderimle ileri biyolojik arıtım, çamur susuzlaştırma, koku giderimi, SCADA sistemi ile otomasyon kontrolü gibi son teknoloji sistemleri yer alacak.