Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Halk Kart Desteğini Artırdı

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Sosyal belediyecilik alanında farklı proje ve desteklerle halkın yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı nedeni ile Halk Kart desteğinden yararlanan vatandaşların hesabına ek bin TL yatırdı. Her ay düzenli olarak Halk Kart desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında da vatandaşların yanında olmak için bu desteği hayata geçirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Halk Kart uygulaması ile anlaşmalı banka kartına aylık belirli bir miktar para yükletiyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar bu kartla alışverişlerini yapıyor. Gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaçlara tanımlı Halk Kart diğer ürünlerde kullanılamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Halk Kart uygulaması ile bugüne kadar 3101 aileye 19 Milyon 77 Bin 420 TL destek sağladı. - MUĞLA