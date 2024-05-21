Muğla Büyükşehir Belediyesi Yangın Önlem Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Yangın Önlem Denetimlerini Sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, riskli sınıflarda yer alan ve insan sirkülasyonun yüksek olduğu işletmelerde yangın önlem denetimlerini sürdürerek, muhtemel faciaların önüne geçmeye çalışıyor.

21.05.2024 11:33  Güncelleme: 11:36
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, riskli sınıflarda yer alan ve insan sirkülasyonun yüksek olduğu işletmelerde yangın önlem denetimlerini sürdürerek, muhtemel faciaların önüne geçmeye çalışıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ülkemizde bazı işletmelerde meydana gelen ve can kayıplarına neden olan yangınların Muğla'da da meydana gelmemesi için her yıl düzenli olarak yapılan yangın önlem denetimleri devam ediyor.

İtfaiye ve zabıta ekipleri tarafından 13 ilçede umuma açık istirahat, eğlence yerleri (bar, club, otel, motel, pansiyon) ve benzeri insan sirkülasyonunun fazla olabileceği işletmeler yangın mevzuatı gereği alınması gerekli önlemlerin alınması amacıyla denetimler yapılıyor.

Yangın mevzuatı gereği önlemlerin alınması amacıyla yapılan denetimler sonucunda iş yeri sahiplerinden tespit edilen eksiklikleri tamamlanması isteniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ülkemizde yaşanan işletme yangınlarının üzücü olaylara ve can kayıplarına neden olduğunu, bunun önüne geçilmesi için denetimlerin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "İşletme sahiplerimizce yapılan bu denetim faaliyetlerinin öncelikli amacının Muğlalı hemşerilerimizin ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliği için olduğunun bilinmesi ve tespit edilen eksikliklerin olması halinde en kısa sürede önlem alarak, muhtemel can ve mal kayıplarının önüne hep birlikte geçeceğimizi aklımızdan çıkarmayalım. Unutmayalım ki ileride ağır bedeller ödemek zorunda kalmak yerine, tedbir almak daha kolaydır" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Yangın Önlem Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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