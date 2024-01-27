Muğla\'da 112 ekipleri vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıttı

Muğla'nın Ula ilçesinde 112 ekipleri tarafından vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Muğla 112 ekipleri tarafından yaşanan gereksiz çağrıların önüne geçilmesi ve "112 Tek numara" projesinin tanıtımını gerçekleştirmek amacı ile Muğla'nın Ula ilçesinde 112 ekipleri tarafından broşür dağıtımı yapıldı. Muğla 112 tarafından yapılan yazılı açıklamada "7'den 70'e iki tekerlek üzerinde yaşayan bisiklet şehri Ula'da 112 farkındalık ve gereksiz çağrı oranının düşürülmesi için '112 Tek numara' projesini tanıtıp bilgilendirilmelerde bulunuldu" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA