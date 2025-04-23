Muğla\'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuk Bayramı Etkinlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da coşku dolu etkinliklerle kutlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, çocuklara armağan edilen bu anlamlı günde, hem kültürel hem de eğlenceli etkinlikleri Muğlalılarla buluşturdu.

Kışla Parkı'nda çocuklara bayram coşkusu

Büyükşehir Belediyesi, Kışla Parkı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği düzenledi. Parkta düzenlenen çocuk şenliği gün boyu süren etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar Bayramın tadını çıkardı

Renkli atölyeler, eğlenceli gösteriler, hareketli spor etkinlikleri, masalsı sürprizler ve sahne performanslarıyla donatılan park, çocukların neşeli kahkahalarına ev sahipliği yaptı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, çocuklar eğlenirken ebeveynler de bu özel günü birlikte kutlamanın keyfini yaşadı. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, sevilen yazar, gazeteci ve şair Sunay Akın Muğla'da sevenleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen söyleşide Akın, izleyicileri hem düşündürdü hem de duygulandırdı. Söyleşiden sonra Sunay Akın, kitaplarını imzaladı.

Gonca Köksal: "23 Nisan umudun, aydınlık geleceğin, neşenin bayramıdır"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal etkinliklere önem veriyoruz. Atamızın bizlere emanet ettiği en önemli günlerden olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. 23 Nisan benim için umudun, aydınlık geleceğin, neşenin bayramıdır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a bizleri Sunay Akın ile buluşturduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aras: "Çocuklarımızın neşesi Muğla'nın her köşesine yayıldı"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan'ın Muğla'da büyük bir coşkuyla kutlandığını belirterek, "23 Nisan'ın coşkusunu çocuklarımız doyasıya yaşasın diye pek çok etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın neşesi Muğla'nın her köşesine yayıldı" dedi.

23 Nisan'ın önemine değinen Başkan Aras, "23 Nisan tarihimizde çok özel bir yere sahiptir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği bu anlamlı gün, Atamız tarafından dünya çocuklarına armağan edilerek geleceğimiz onlara emanet edilmiştir. Bu anlamlı günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, çocuklarımızla birlikte kutlamaktan büyük onur duyuyorum. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA