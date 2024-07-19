Muğla'da Aşure Ayı Etkinlikleri Kapsamında Aşure Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da Aşure Ayı Etkinlikleri Kapsamında Aşure Dağıtımı Yapıldı

Muğla\'da Aşure Ayı Etkinlikleri Kapsamında Aşure Dağıtımı Yapıldı

Muğla'da Aşure Ayı etkinlikleri kapsamında bir sivil toplum örgütü tarafından Muğla Perşembe Pazarı'nda aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Programa katılan yüzlerce vatandaş aşureye doydu. Sivil toplum kuruluşu temsilcisi Dr. Eriş Başaran Akça, Aşure Günü'nün önemine vurgu yaparak, Müslümanlar arasında barış, birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla aşure dağıttıklarını belirtti.

19.07.2024 14:18
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Muğla'da Aşure Ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşların yanı sıra sivil toplum örgütleri tarafından da aşure hayrı yapılıyor. Bir sivil toplum örgütü tarafından Muğla Perşembe Pazarı'nda aşure dağıtımı yapıldı. Programda pazara gelen vatandaşlar aşureye doydu.

Sivil toplum kuruluşu olarak Aşure Ayı etkinlikleri kapsamında aşure dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Eriş Başaran Akça, "Aşure Günü, kültürümüzde önemli bir yere sahip olan ve Muharrem ayında kutlanan bir bayramdır. Sivil toplum kuruluşları olarak biz de Aşure Günü'nde, Müslümanlar arasında barış, birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek için Muğla halkımıza aşure dağıttık. Sivil toplum kuruluşları olarak manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Program çerçevesinde yüzlerce kişiye aşure dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Muğla, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Aşure Ayı Etkinlikleri Kapsamında Aşure Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Aşure Ayı Etkinlikleri Kapsamında Aşure Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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