Muğla\'da Aşure Ayı Etkinlikleri Kapsamında Aşure Dağıtımı Yapıldı

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Muğla'da Aşure Ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşların yanı sıra sivil toplum örgütleri tarafından da aşure hayrı yapılıyor. Bir sivil toplum örgütü tarafından Muğla Perşembe Pazarı'nda aşure dağıtımı yapıldı. Programda pazara gelen vatandaşlar aşureye doydu.

Sivil toplum kuruluşu olarak Aşure Ayı etkinlikleri kapsamında aşure dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Eriş Başaran Akça, "Aşure Günü, kültürümüzde önemli bir yere sahip olan ve Muharrem ayında kutlanan bir bayramdır. Sivil toplum kuruluşları olarak biz de Aşure Günü'nde, Müslümanlar arasında barış, birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek için Muğla halkımıza aşure dağıttık. Sivil toplum kuruluşları olarak manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Program çerçevesinde yüzlerce kişiye aşure dağıtıldı. - AYDIN