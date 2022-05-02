Muğla'da bayramlaşma programı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da bayramlaşma programı yapıldı

02.05.2022 10:45
Muğla'da bayramlaşma programı yapıldı

Ramazan Bayramı nedeniyle Muğla Valiliği tarafından düzenlenen Bayramlaşma Programı Menteşe Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı nedeniyle Muğla Valiliği tarafından düzenlenen Bayramlaşma Programı Menteşe Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Bayramlaşma programında Muğla Valisi Orhan

Tavlı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK yetkilileri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramlaşma programına Vali Orhan Tavlı, Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Suat Özcan, Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali Yardımcıları, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

Muğla'da bayramlaşma programı yapıldı
Muğla'da bayramlaşma programı yapıldı

YORUMLAR
500
Muğla'da tatilciler hem uyarıldı, hem broşür dağıtıldı Muğla'da tatilciler hem uyarıldı, hem broşür dağıtıldı Yemenli STK, çatışan taraflara 'alıkonulan yüzlerce kişiyi serbest bırakma' çağrısı yaptı Yemenli STK, çatışan taraflara 'alıkonulan yüzlerce kişiyi serbest bırakma' çağrısı yaptı

Sivil Toplum Kuruluşları, Ramazan Bayramı, Muğla Valiliği, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muğla'da bayramlaşma programı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Suç dosyalarında her şey var! 300 polis 'Koyunlar' çetesine havadan ve karadan operasyon düzenledi
10:31 Çatı alev alev yandı, yan apartmandan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı!
10:06 ABD Başkanı Joe Biden'dan ayetli Ramazan Bayramı kutlaması
10:04 İçişleri Bakanı, bayrama sınırdaki askerlerle girdi: İran sınırında bayram namazı kıldı
10:03 Niran Ünsal safra kesesi sancısı nedeniyle acilen ameliyat oldu
10:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin'le bir görüşme yapacağız
09:59 Diyanet İşleri Başkanı Türkçe bilmeyenler için bayram hutbesinin bir kısmını İngilizce okudu
09:57 Masumlar Apartmanı'nda sona doğru: Aile babasını mı kaybediyor?
09:55 Bahçeli'den "Rus turist" eleştirisi yapan Zelenski'ye yanıt: Yunanistan'a değil, Türkiye'ye güvenmeli
09:53 Bu sefer beğendiler! Gülşen'in uzun etekli lacivert kıyafeti hayranlarından tam not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 10:51:28. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da bayramlaşma programı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement