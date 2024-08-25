Muğla'da bir kafede tüp patlaması sonucu yangın çıktı - Son Dakika
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Muğla'da bir kafede tüp patlaması sonucu yangın çıktı

Muğla\'da bir kafede tüp patlaması sonucu yangın çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kafede meydana gelen tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınırken, patlamada kafe sahibi yaralandı.

25.08.2024 19:26
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Kafede önce tüp patladı, sonra yangın çıktı: 1 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kafede meydana gelen tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınırken, patlamada kafe sahibi yaralandı.

Olay, Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 91 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.Y.'ye ait bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle tüp patlaması meydana geldi. Büyük bir gürültülü patlamanın ardından alevler yükseldi. Palmiye ağacına sıçrayarak hızla yayılan alevler, iş yerini sararken, patlamada işletme sahibi İ.Y. yaralandı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yaralı İ.Y. ise ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gören vatandaşlar, çok büyük bir gürültü ile patlama olduğunu ve ardından yangın çıktığını belirtirken, iş yerinin çalışma ruhsatı olmadığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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