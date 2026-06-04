Muğla'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika
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Muğla'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

Muğla\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi
04.06.2026 14:19
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Muğla'da, hayat boyu öğrenme haftası kapsamında Yıl Sonu Sergisi açıldı, eserler büyük ilgi gördü.

1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ve Menteşe Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği eserlerden oluşan "Yıl Sonu Sergisi" düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Muğla'da, hayat boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası, anlamlı bir etkinlikle taçlandı. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ve Menteşe Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde hazırlanan geleneksel ve modern eserlerin yer aldığı Yıl Sonu Sergisi, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yoğun katılımla gerçekleşen serginin açılış törenine, Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, il protokolü, eğitimciler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve davetliler sergi alanını gezdi.

Yıl boyunca öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından büyük bir emek ve özveriyle üretilen eserler, ziyaretçilerden tam not aldı. Sergide, geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara, kültürel mirası geleceğe taşıyan çalışmalardan özgün üretimlere kadar geniş bir yelpazede yüzlerce ürün yer aldı. Sergi, öğrenmenin yaşının olmadığını ve hayat boyu süren bu yolculuğun sanata ve üretime nasıl dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Açılışın ardından sergilenen eserleri tek tek inceleyen Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Kaymakam Mehmet Eriş ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, çalışmalar hakkında usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi aldı. Protokol üyeleri, ortaya çıkan başarılı çalışmalardan dolayı tüm öğretmenleri, usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öğrenmenin hayatın her anında ve alanında devam ettiğini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Öğrenmenin zamandan ve mekandan bağımsız, hayat boyu süren bir yolculuk olduğunu gösteren bu anlamlı sergide emeği bulunan tüm eğitim gönüllülerimize, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nı kutluyoruz "ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika

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