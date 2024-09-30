Muğla\'da İçme Suyu Deposu Kapsamlı Bir Şekilde Yenilendi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri tarafından Ula İlçesi Çörüş Mahallesinde depo temizlik, tadilat ve bakım onarım çalışması yapıldı. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Muhtar Veysel Keskin, bugüne kadar Mahallelerinde böylesine kapsamlı bir çalışma yapılmadığını Ahmet Aras ile birlikte güzel projelerin hayata geçtiği için çok memnun olduklarını söyledi.

Vatandaşlara sağlıklı su sağlayabilmek için İl genelinde rutin olarak depo temizlik çalışmalarını sürdüren MUSKİ ekipleri bu kapsamda son olarak Ula'nın Çörüş Mahallesinde çalışma gerçekleşti. Mahalleyi besleyen içme suyu deposunun detaylı temizliğini yapan ekipler ayrıca eskiyen ekipmanları yenileriyle değiştirdi. Depo içi fayans ile kaplanırken duvarlarda boya ve badana çalışmaları yapıldı. Son olarak depoda çevre düzenlemesi gerçekleştirilerek etrafı tel çit ile çevrildi.

Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmanın kendileri için büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Mahalle Muhtarı Veysel Keskin, "Çalışma için öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e teşekkür ederim. Bu depo daha önce hiç böyle bir bakım görmedi. Biz daha önce imece usulü ile burada badana gibi çalışmalar yapıyorduk ancak tabi fayans gibi detaylı bir çalışma yapamıyorduk. Şuan gayet güzel ve hijyenik bir hal aldı. Onun için bundan sonra burayı temiz tutması da bize ait. Çünkü bakıldığı zaman bu çalışma bizim için yapılıyor. Böylelikle temiz suyu içmiş olacağız. Çalışmalardan vatandaşlarımız da çok memnun" dedi. - MUĞLA