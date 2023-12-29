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Muğla'da İncir Kurutma Kereveti ve Fidan Dağıtımı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Muğla'da İncir Kurutma Kereveti ve Fidan Dağıtımı Gerçekleştirildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Muğla İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'İncirin Muğlalı Kadınlarla Yolculuğu Projesi' kapsamında, incir üreticilerine destek olmak amacıyla 200 adet incir kurutma kereveti ve 400 adet Dalaman İncir Fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtım programına Dalaman kaymakamı, belediye başkanı, ilçe emniyet müdürü, ilçe tarım ve orman müdürü, ziraat odası başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Muğla\'da İncir Kurutma Kereveti ve Fidan Dağıtımı Gerçekleştirildi
29.12.2023 - 10:24,
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde 200 adet incir kurutma kereveti ve 400 adet Dalaman İnciri Fidanı dağıtıldı.

Muğla İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İncirin Muğlalı Kadınlarla Yolculuğu Projesi" kapsamında, farkındalığın arttırılması Dalaman İncir üreticilerinin desteklenmesi ve incir kurutmada meydana gelen ürün ve kalite kaybının azaltılması amacıyla ücretsiz 200 adet incir kurutma kereveti ve 400 adet Dalaman İncir Fidanı dağıtımı, Dalaman Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Fidan dağıtım programına; Dalaman kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, ilçe Emniyet Müdürü, Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürü V., Dalaman Ziraat Odası Başkanı ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'da İncir Kurutma Kereveti ve Fidan Dağıtımı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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