Muğla\'da İncir Kurutma Kereveti ve Fidan Dağıtımı Gerçekleştirildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 200 adet incir kurutma kereveti ve 400 adet Dalaman İnciri Fidanı dağıtıldı.

Muğla İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İncirin Muğlalı Kadınlarla Yolculuğu Projesi" kapsamında, farkındalığın arttırılması Dalaman İncir üreticilerinin desteklenmesi ve incir kurutmada meydana gelen ürün ve kalite kaybının azaltılması amacıyla ücretsiz 200 adet incir kurutma kereveti ve 400 adet Dalaman İncir Fidanı dağıtımı, Dalaman Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Fidan dağıtım programına; Dalaman kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, ilçe Emniyet Müdürü, Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürü V., Dalaman Ziraat Odası Başkanı ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA