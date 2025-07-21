Muğla'da Kadınlar İçin 'Hayatımın Ustasıyım' Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Muğla'da Kadınlar İçin 'Hayatımın Ustasıyım' Projesi Başarıyla Tamamlandı

Muğla\'da Kadınlar İçin \'Hayatımın Ustasıyım\' Projesi Başarıyla Tamamlandı
21.07.2025 13:59  Güncelleme: 14:01
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Hayatımın Ustasıyım' projesiyle kadınlara geleneksel erkek mesleklerinde teknik eğitimler vererek mesleki becerilerini geliştirdi. Proje sonunda kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu yapan yeni levhalar da hazırladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Hayatımın Ustasıyım' projesiyle kadınların marangozluk, sıhhi tesisat, elektrik ve boyama gibi geleneksel olarak erkek mesleği olarak görülen alanlarda eğitim almasını sağlayan projede, katılımcılar dört hafta boyunca uygulamalı teknik eğitimler aldı. Program sayesinde kadınlar mesleki becerilerini geliştirdi.

Eğitim programının son atölyesinde ise kadınlar, kadın-erkek eşitliğine dikkat çeken anlamlı bir çalışma yaptı. Belediye hizmet binalarında, sosyal tesislerde yer alan 'bayan' ve 'erkek' ibareli tabelalar, 'kadın' ve 'erkek' olarak güncellenmek üzere hazırlandı; böylece daha adil bir dilin kullanımına yönelik önemli bir adım atıldı. Değiştirilen tabelalar farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafe ve restoranlarda da kullanılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Hayatımın Ustasıyım' projesiyle yalnızca teknik eğitim vermekle kalmıyor; aynı zamanda adil, kapsayıcı ve toplumsal dönüşüme öncülük eden bir anlayışı da hayata geçiriyor.

Kursiyer Zeliha Çetin, "4 hafta önce başladığım kursların bugün son günü. Burada aldığımız eğitimler çok faydalı oldu. Evde de kullanabileceğimiz teknik bilgiler öğrendik. Özellikle biz kadınların pratikte böyle şeyler öğrenmesi hayatımızı kolaylaştırıyor" dedi.

Şayak: "'Bayanlar' değil 'kadınlar' vardır"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Uzman Sosyolog Ayşe Merve Şayak, "Hayatımın Ustasıyım programı; erkeklere atfedilmiş tamirat, boyama, marangozluk, sıhhi tesisat gibi alanlarda kadınların da var olabileceğini gösteren bir çalışma. 4 hafta boyunca süren bu yolculukta kadınlar hem el becerilerini keşfetti. Bugünkü atölyede ise kadın-erkek wc levhası hazırlıyoruz. Belediyenin hizmet binalarında 'bayan-erkek' ibareli WC tabelalarını 'kadın-erkek' olarak değiştirdik. Şimdi ise aynı dönüşümü belediyeye ait kafe ve restoranlarda uygulamak üzere bu atölye çalışmasını gerçekleştiriyoruz."

Başkan Aras: "Kadınların her alanda güçlenmesi için yanlarındayız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Hayatımın Ustasıyım" projesiyle kadınların hem teknik alanda yetkinlik kazandığını hem de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda güçlü bir farkındalık süreci yaşadığını belirtti.

Başkan Aras, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların yaşamın her alanında daha görünür, daha güçlü ve daha eşit şartlara sahip olması için çalışıyoruz. 'Hayatımın Ustasıyım' projesiyle yalnızca teknik beceriler kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal cinsiyet rollerine dair yerleşik kalıpları sorgulayan ve dönüştüren bir bakış açısını da destekliyoruz. Kadınlarımızın marangozluk, elektrik, tesisat gibi alanlarda ustalaşmaları ve bu becerileri kendi yaşamlarında uygulamaları bizler için gurur verici" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Kadınlar İçin 'Hayatımın Ustasıyım' Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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