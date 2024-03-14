Muğla'da kuzugöbeği pazarda kilosu bin liradan satılıyor - Son Dakika
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Yerel

Muğla'da kuzugöbeği pazarda kilosu bin liradan satılıyor

Muğla'da Mart-Mayıs aylarında doğal ortamda yetişen kuzugöbeği mantarı kırsal mahallelerdeki vatandaşların geçim kaynağı olurken, kilosu bin liradan alıcı buluyor. Muğla'da vatandaşlar tarafından çok sevilen ve yemeği yapılan kuzugöbeği aynı zamanda kırsalda yaşayan kadınların da geçim kapısı oldu. Menteşe ilçesinde dağlık bölgelerde toplanan kuzugöbeği pazar yerinde kilosu bin TL'den satılıyor. Geçimini köy ürünleri satarak sağlayan Elif Tolgay, 'Kuzugöbeği Muğla'nın dağlarında yetişiyor. Doğal ortamlarda organik olarak yetişiyor. Kuzugöbeği her şeye faydalı kansere iyi geldiği söyleniyor. Suyunun kaynatılıp içilmesi öneriliyor. Kuzugöbeği bu aylarda çıkar, 2 ay kadar sürer. Kuzugöbeğinin fiyatları ilk çıktığı zamanlarda 1000 TL'den satılıyor. Sonra aşağıya doğru iniyor' dedi.

14.03.2024 19:08  Güncelleme: 19:09
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Muğla'da kuzugöbeği pazarda kilosu bin liradan satılıyor

MUĞLA - Muğla'da Mart-Mayıs aylarında doğal ortamda yetişen kuzugöbeği mantarı kırsal mahallelerdeki vatandaşların geçim kaynağı olurken, kilosu bin liradan alıcı buluyor.

Muğla'da vatandaşlar tarafından çok sevilen ve yemeği yapılan kuzugöbeği aynı zamanda kırsalda yaşayan kadınların da geçim kapısı oldu. Menteşe ilçesinde dağlık bölgelerde toplanan kuzugöbeği pazar yerinde kilosu bin TL'den satılıyor.

Geçimini köy ürünleri satarak sağlayan Elif Tolgay, "Kuzugöbeği Muğla'nın dağlarında yetişiyor. Doğal ortamlarda organik olarak yetişiyor. Kuzugöbeği her şeye faydalı kansere iyi geldiği söyleniyor. Suyunun kaynatılıp içilmesi öneriliyor. Kuzugöbeği bu aylarda çıkar, 2 ay kadar sürer. Kuzugöbeğinin fiyatları ilk çıktığı zamanlarda 1000 TL'den satılıyor. Sonra aşağıya doğu iniyor "dedi.

Kaynak: İHA

Muğla, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da kuzugöbeği pazarda kilosu bin liradan satılıyor - Son Dakika

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