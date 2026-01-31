Ahmet Aras: Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı Raf İçin Değil, Uygulamak İçin Hazırladık

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2026–2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı tanıtımında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yapmadık' dememek için hazırlanan bir sürü planlar vardır, hepsi raftadır. Biz rafa plan yapmıyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2026–2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı tanıtım toplantısı, Menteşe ilçesindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ile Cumhur Uzun, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, bazı kadın dernekler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin kuruluş sürecinden bahsederek "Muğla'da Kadın Aile Daire Başkanlığını biz kurduk, beş yıl geç kalmıştı. Böyle bir çalışma burada yoktu. Bodrum'da Kadın Aile Müdürlüğünü kurmuştuk. Bodrum'da belli bir yol alabildik ama Muğla'daki kadar hızlı alamamıştık. Orada yaptıkları çalışmalarla ben özellikle mahallelerde teşkilatlanmalarıyla ve oralardaki kadınları karşıma getirip oturtunca, yani hayatında kapıdan burnunu çıkarmamış kadınları; gerçekten hem gelenekleri açısından hem inançları açısından hiç o salonlarda olamayacak kadınları getirip oturtup, bir de sahneye çıkarıp mikrofonda konuşturunca… Hatta Kürtçe konuşanlar oldu. Düşünün, Bodrum'da yaşıyor ama Türkçe bilmiyor kadın. Hakkından nereden haberi olsun? Gerçekten kolay değil. Çünkü her şey Türkçe, bütün yasalar Türkçe. İşin bir de o boyutu var… O bile bir eşitsizlik. Bugün aslına baktığınızda ana dilini rahatça konuşup kendini ana dilinde ifade edememesi veya okuduğu metnin onun ana dilinde olmadığından belki de tam olarak ifadeleri, kelimeleri anlamlandıramaması da bir eşitsizlik, aslına bakarsanız" dedi.

Yerel eşitlik eylem planlarının rafta kalan belgeler olmadığını vurgulayan Aras, şöyle konuştu:

"Muğlamızda da belediyemizde böyle bir birim yok ama bazı çalışmalar tabi ki yapılmıştır. Doğru, yapılmış ama bizim anladığımız manada değil. 'Yapmadık' dememek için hani hazırlanan bir sürü planlar vardır, hepsi raftadır. Biz rafa plan yapmıyoruz arkadaşlar. Bizim amacımız rafa plan yapmak değil. Evet, bu bir artık doküman oldu tabii ki. Yani yapılmış bir iş var burada ama asıl iş şimdi başlıyor. Bizden örnek alıp diğer belediyeler de bu işe el attılar. Yani ilçe belediyelerimiz de sonuçta yapılan iyi işleri gördüler, sahiplendiler ve bize gelip de 'Biz de bu işi yapmak istiyoruz' diyenler oldu"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Özge Demirel ise yerel eşitlik eylem planlarının, kentte herkesin hizmetlerden eşit, adil ve güvenli şekilde yararlanmasını hedefleyen yol haritaları olduğunu belirtti. Demirel, şöyle konuştu:

"Daire başkanlığının kuruluşunun ardından ilk olarak Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı (CEMR) imzaladık. CEMR'i imzalarken de biz iki yıl içerisinde yerel eşitlik eylem planlarını hazırlamayı taahhüt etmiştik. Bugün de bu planı sizlerle buluşturup takdim etmek istiyoruz. Ardından Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kuruldu ve dairemizle çok yakın ilişkilerle bu çalışmalar devam ediyor. Yine yerel eşitlik eylem planı yolculuğunda da tüm komisyon üyelerimizle birlikte yolculuğumuza devam edeceğiz."

Yapılan çalışmaları anlatan Demirel, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun ardından biz, yerel eşitlik eylem planı çalışmalarında belediye içerisinde tüm iştiraklerimizin dahil olduğu büyük bir çalışma masası kurduk. Eşitlik Masası dediğimiz bu ekibin içerisinde eşitlik elçileri, bizlere veri toplama ve analiz etme konularında destek oluyorlar. Yeni çalışma grubunun ardından büyük bir çalıştay yaptık ve yerel eşitlik eylem planı sürecinin aslında yol haritasını bu çalıştayda ortaya koyduk. Belediye içerisinde kurmuş olduğumuz eşitlik masası aracılığıyla tüm birimlerimizin bugüne kadar yapmış olduğu tüm çalıştay, rapor, planlama, toplantı ve benzeri dokümanlarını çok detaylı bir şekilde analiz ettik ve planımızın faaliyetlerine bunları da aldık. Kadın koalisyonuyla bu süreçte bizleri izleme ve değerlendirme sürecinde takip etmeleri amacıyla Türkiye'de ilk defa protokol imzalayan belediye olduk. Bu çalışmaları yaparken uluslararası camiada da takip ediliyorduk ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin program yürütücüsü olduğu, UNFPA Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun programın ana sorumlusu olduğu kapsamda, Kadın Dostu Kentler'in üçüncü fazında pilot bölge olarak seçildik. Bu yolculukta aslında yerel eşitlik eylem planlarının izleme ve değerlendirme sürecinde şimdi uluslararası gözlemcilerle de yolculuğumuza devam ediyoruz" dedi.