Muğla'daki üniversitenin kurucusu Koçman, sanatla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'daki üniversitenin kurucusu Koçman, sanatla anıldı

Muğla\'daki üniversitenin kurucusu Koçman, sanatla anıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), üniversitenin kurucularından merhum Sıtkı Davut Koçman'ı, ölümün 19. yıl dönümünde düzenlenen 3. Ulusal Resim Yarışması Sergisi'nin açılış töreniyle ve MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikle anıldı.

14.10.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), üniversitenin kurucularından merhum Sıtkı Davut Koçman'ı, ölümün 19. yıl dönümünde düzenlenen 3. Ulusal Resim Yarışması Sergisi'nin açılış töreniyle ve MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikle anıldı.

Sergi açılış töreni ve anma programı, MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda gerçekleştirildi. 3. Ulusal Resim Yarışması sonucunda ödül alan eserlerin sergilendiği etkinlikte, Sıtkı Davut Koçman'ın Muğla'ya ve üniversiteye sağlanan katkılar hatırlatıldı. Sergi, Koçman'ın eğitim, sağlık ve kültür alanlarındaki hayırseverliklerine değindi.

Törende konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar "Bugün burada, üniversitemizi himayesine alarak harika bir hayırseverlik örneği sergileyen merhum Sıtkı Davut Koçman'ı anmak için toplandık. Koçman, eğitim hayatını sürdürdükten sonra Cumhuriyet Türkiye'sinin kalkınmasında önemli bir rol oynamış, 1940'lardan itibaren kazandığını hayır işlerine yönlendirerek pek çok okul, hastane ve sağlık ocağı yaptırmıştır" dedi.

"Muğla'nın Babası Davut Koçman"

Rektör Kaçar, Koçman'ın "Muğla'nın Babası" olarak tanındığını ifade ederek, hem maddi hem de manevi olarak üniversitenin ve bölgelerinde katkı sağlandığı vurgulandı. Ayrıca Koçman'ın katkılarının Türklerin önemli bir yer aldığını belirten Kaçar, "Hayırseverlik, toplumsal fayda sağlamak hayatın gelişmesini amaçlayan bir erdemdir. Bu erdem, Koçman gibi insanların fedakarlıkları sayesinde bugün hala yaşatılmaktadır" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sıtkı Davut Koçman, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'daki üniversitenin kurucusu Koçman, sanatla anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:05 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu’na verildi Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi
12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 15:01:13. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'daki üniversitenin kurucusu Koçman, sanatla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.