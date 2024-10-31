Muğla Datça'da Sürgün Edilen Öğretmenlerin Okullarına İade Edilmesi Talebiyle Toplanan İmzalar Valiliğe Teslim Edildi

Yerel

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Datça Eğitim Hakkı Platformu, ilçedeki öğretmenlerin sürgün edildiğini belirterek Sınırsızlık Meydanı'nda açıklama yaptı. Açıklamanın ardından öğretmenlerin okullarına geri alınması için toplanan bin 800 imza Muğla Valiliği'ne teslim edildi.

Datça Eğitim Hakkı Platformu üyeleri Eğitim Sen Muğla Şubesi ve Datça Temsilciliği tarafından Menteşe ilçesinde bulunan Sınırsızlık Meydanı'nda geçen ay ilçedeki 2 öğretmenin sürgün edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Eğitimciler ellerinde "Eğitim hakkı engellenemez", "İmam değil öğretmen istiyoruz" yazılı dövizler taşıyarak, "Karanlığa teslim olmayacağız" "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok" sloganları attı.

Eğitim-Sen Datça Temsilcisi Seyran Sakarya, "Bilindiği üzere 2024-2025 eğitim öğretim yılının ekim ayı içerisinde Datça ilçesinde biri 30 diğeri 35 yıllık hizmeti olan iki değerli öğretmen arkadaşımız demokratik, laik ve bilimsel eğitimi savundukları için sürgün edildi. Datça halkı olarak bu haksız karar karşısında meşru hakkımız olan demokratik tepkilerimizi her platformda göstermeye devam ediyoruz" dedi.

Sakarya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki Muğla'da son zamanlarda sürgün cezası öğretmenler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Sadece Datça'da 3 ayda 5 öğretmen çeşitli suçlamalarla, iftiralarla, kumpaslarla sürgüne gönderildi. Anlaşılan şudur ki sürgün cezası öğretmene boyun eğdirme ve sonuçta konuşmayan, itiraz etmeyen, biat eden bir öğretmen profili ve toplumu oluşturma aracı haline getirilmiş. Asıl korkunç olan Önder İmam Hatipliler Derneği gibi gücünü tarikatlardan alan neye hizmet ettiği şüpheli bu odaklar, Anayasa ve Türk Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre tavır sergileyen bu arkadaşlarımızın geleceği ve meslek hayatı üzerinde etkin rol oynayabiliyor. Sürgün ve cezalandırmaların en çirkin örneğini Datça Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gördük.

"Şehitlere hakaret edildiği iftirası atılmış fakat iddianın asılsız olduğu ispatlanmıştır"

Biri 35 yıllık öğretmenlik hayatının tümünü imam hatip okullarında geçirmiş bir edebiyat öğretmeni diğeri 30 yıllık matematik öğretmeni olan bu arkadaşlarımız için iftira ve kumpas süreci nasıl bir seyir izlemiş gelin birlikte bakalım. Şehitlere hakaret edildiği iftirası atılmış fakat iddianın asılsız olduğu ispatlanmıştır. Öğrencilere cinsel içeriği olan bir kitap okutulduğu iftirası atılmış fakat kitabın öğrenciye ait olduğu ispatlanmıştır. Öğrencilere 'oruç tutmayın, türban takmayın' denildiği iftirası atılmış fakat iftira olduğu ispatlanmıştır. Kütüphanede FETÖ yanlısı kitap bulunduğu ve bu kitapların iki arkadaşımıza ait olduğu iftirası atılmış fakat bunun iftira olduğu ispatlanmıştır. Kütüphanede Cumhurbaşkanı'nı eleştiren kitaplar olduğu ve bu kitapların da iki arkadaşımıza ait olduğu iftirası atılmış ve bu iddiaların asılsız olduğu ispatlanmıştır. Bir arkadaşımızın Selahattin Demirtaş'ın kitabını öğrencilere sattığı, pazarladığı ve tanıttığı iftirası atılmış fakat bunun da iftira olduğu ispatlanmıştır.

"Öğrenciler arasında kutuplaşmalar yaratmıştır"

Önder Vakfı'nın okuldaki uzantısı olan kumpasçı unsur, bu iftiraları kullanarak öğretmenlerimizi şikayet etmekle tehdit etmiştir. Bu kumpasçı unsur sınıf içinde öğrencilerin etnik ve mezhepsel farklılıklarına vurgu yapan konuşmalar yaparak öğrenciler arasında kutuplaşmalar yaratmıştır. Ardından bürokraside tanıdıkları olduğu tehdidini savurarak öğretmenleri baskı altına almaya çalışmıştır. Gerek öğrenciler arasında gerek öğretmenler odasında, okuldaki çalışma barışının tamamen bozulmasına sebep olmuştur. Bütün bu iftiraların asılsız olduğu ispatlanmasına rağmen okuldaki bu kumpasçı ve iftiracı unsurlar öğretmenlerimiz hakkında bir dosya hazırlayarak şikayetçi olmuşlardır. Önder denen bu karanlık dernek, soruşturmaya dahil ve müdahil olmuş, arkadaşlarımızı hedef göstermiş, yetkili makamlara baskı yapmıştır."

"Bu suçlamaların hiçbiri sürgün gerekçesi olamaz"

Sürgüne konu olan suçlamaları anlatan Sakarya, "Arkadaşlarımızın sürgününe konu olan suçlamalara gelince, eşcinsel içerikli kitap okutmak, kitap ya da yazar ismi belirtilmemiş. Selahattin Demirtaş'ın kitabını sınıfa getirmek, kitap sınıfta bulunan bir öğrenciye ait olup öğrenci bunu dile getirmiştir üstelik. Burhan Sönmez'in Taş ve Gölge adlı kitabını öğretmenler odasına getirmek, Deniz Gezmiş'i övmek, Adnan Menderes'i eleştirmek, Mehmet Uzun'un Kader Kuyusu adlı kitabını öğrenciye tavsiye etmek, Yedi Güzel Adam diye bilinen şairlerin bir kısmını beğenmemek ve edebi eleştiri de bulunmak. Bu iddiaların bir kısmı suç değil, bir kısmı arkadaşlarımız ile ilgili dahi değil, bir kısmı da öğretmenlerimizin görevi gereği yapmaları gereken durumlardır. En önemlisi de bu suçlamaların hiçbiri sürgün gerekçesi olamaz. Anlaşılan odur ki karar verilmiş geriye kılıf uydurmak kalmıştır" diye konuştu.

Sakarya, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sayın müfettişlerimiz muhtemelen suçlamaya konu ettikleri hiçbir kitabı okumadan bu kitapları yargılayıp öğretmenlerimize cezalar yağdırdılar. Her ne kadar bu gerekçelerle arkadaşlarımız cezalandırılmış gözükse de asıl gerekçenin başka olduğunu biz biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda sivil toplum kuruluşu adı altında tarikat ve cemaatlerle protokoller yapmaktadır. Bu protokollere dayanarak okullarda uygulamaya geçirilen ÇEDES projesi din görevlileri eliyle yürütülmek isteniyor. Ülkenin birçok yerinde hızla hayata geçirilen proje elbette ki Datça'da da uygulanmak istenecekti. Her yerde olduğu gibi ÇEDES'in ilk adımı İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda atılmalıydı. Ama olmadı çünkü hesapta olmayan bir şey vardı. Okul öğretmenlerinin çoğu Eğitim-Sen üyesi demokrat, ilerici öğretmenlerden oluşuyordu. İlçede 'ÇEDES'e hayır' basın açıklamasını bu öğretmenler yapmıştı. O zaman planlarının uygulanmasına engel olan bu öğretmenleri cezalandırmalı ve İmam Hatip okullarından uzaklaştırmalıydılar.

"Konunun taraflarından biri olmamasına rağmen Önder İmam Hatipliler Derneği nasıl haberdar olmuştur?"

Biz Eğitim-Sen, Eğitim Hakkı Platformu Bileşenleri ve Datça halkı olarak soruyoruz. Kitap okumak ve okunmasını tavsiye etmek suç mudur? Hakkında herhangi bir mahkeme kararı olmayan bir kitabı sırf yazarından dolayı suç unsuru olarak gösteren bir yasa maddesi var mıdır? Bahsi geçen kumpasçı unsur okulda iş yeri barışını bozduğu birçok kez idareye bildirilmişken bu öğretmen hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Bu kişi her fırsatta, bakan yardımcısıyla samimi olduğunu ifade ederek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresi, öğretmen ve öğrenciler üzerinde baskı kurmuş mudur? Yürütülmekte olan bir soruşturmanın içeriğinden, konunun taraflarından biri olmamasına rağmen Önder İmam Hatipliler Derneği nasıl haberdar olmuştur? Edebiyat öğretmenine neden Yedi Güzel Adam hakkında olumsuz görüş belirttiniz sorusu sorulmuştur. Yedi Güzel Adam olarak tanımlanan kişilere dair olumsuz görüş belirtmek suç mudur? İdari mevzuatta buna dair bir madde var mıdır?"

Basın açıklamasının ardından katılımcılar Muğla Valiliği'ne yürüyerek sürgüne karşı toplanan bin 800 imzayı Valiliğe teslim etti.