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Muğla İl Müftülüğü tarafından 'Aileyi Ayakta Tutan Değerler' konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Muğla İl Müftülüğü tarafından 'Aileyi Ayakta Tutan Değerler' konferansı düzenlendi

Muğla İl Müftülüğü, 'Değerleriyle Güçlü Ailem' seminerlerinden birine ev sahipliği yaparak 'Aile Kavramında Değerler' konusunu işledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Sevda Demirbağ Bayrak, aile kurumuna İslam'ın verdiği değer ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aile müessesi üzerine yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Muğla İl Müftülüğü tarafından \'Aileyi Ayakta Tutan Değerler\' konferansı düzenlendi
19.12.2023 - 11:35,
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Muğla İl Müftülüğü tarafından "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" konferansı düzenlendi.

Muğla İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış Pilot bölgelerde başlayan "Değerleriyle Güçlü Ailem" seminerlerinden birine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek verilen seminerlerde "Aile Kavramında Değerler" konusunu işlediklerini belirtti.

Selamlama konuşmasının ardından "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" konu başlığı ile konferans veren Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Sevda Demirbağ Bayrak, Aile Kurumuna İslam'ın verdiği değer ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aile müessesi üzerine yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Sevda Demirbağ Bayrak'ın katılımı ile gerçekleştirilen Muğla İl Müftülüğü Konferans Salonundaki programa Muğla İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın eşi Hilal Çapçı, Muğla Adrb Bürosu sorumlusu Nesibe Reçber'in yanı sıra vaizler, Kur'an Kursu Hocaları ile bayanlar katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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