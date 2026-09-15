Muğla Köyceğiz'de elektrik akımına kapılan pazar esnafı Ramazan Arslan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla Köyceğiz'de elektrik akımına kapılan pazar esnafı Ramazan Arslan hayatını kaybetti

Muğla Köyceğiz\'de elektrik akımına kapılan pazar esnafı Ramazan Arslan hayatını kaybetti
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde elektrik akımına kapılan 57 yaşındaki pazar esnafı Ramazan Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arslan'ın cenazesi, evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Toparlar Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde elektrik akımına kapılan 57 yaşındaki pazar esnafı Ramazan Arslan, hayatını kaybetti.

Olay, Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baharatçılık yapan ve pazar esnafı olan 57 yaşındaki Ramazan Arslan, henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arslan'ın ölümü ailesi ve yakınları olmak üzere esnaf arkadaşları ile sevenlerini yasa boğdu. Köyceğiz'de büyük üzüntüye neden olan Arslan'ın cenazesi, evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Toparlar Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Köyceğiz'de elektrik akımına kapılan pazar esnafı Ramazan Arslan hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Köyceğiz'de elektrik akımına kapılan pazar esnafı Ramazan Arslan hayatını kaybetti - Son Dakika
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