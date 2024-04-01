Muğla Köyceğiz\'de Milli Eğitim Personeline Promosyon İhalesi

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Milli Eğitim personelinin aldıkları promosyon süresinin dolması nedeniyle yeni dönem için açılan ihale 37 bin 500 TL ile sonuçlandı.

Promosyon ihalesine 7 banka katıldı. Maaş promosyon ihalesi rekor bir rakamla kişi başı 37 bin 500 TL ile sonuçlandı. Bir özel banka en yüksek rakamı vererek 2024 Mayıs ile 2027 Mayıs arasında ki yıllar için promosyon ihalesini kazanmış oldu. Promosyon ihalesine 728 Milli Eğitim personeli için ve Kaymakamlığa bağlı 6 kurumun( toplam 33 personel) olmak üzere, çalışan sayısı toplam 761 kişi için yapıldı. Promosyon ihalesinin güzel bir rakamla sonuçlanmasından dolayı personel emeği geçenlere teşekkür etti. - MUĞLA