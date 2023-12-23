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Muğla'nın Dalaman ilçesinde 2023 yılı değerlendirildi - Son Dakika
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde 2023 yılı değerlendirildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Dalaman kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında 2023 yılının değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, Dalaman'da meydana gelen olaylar ve yapılan çalışmalar konuşuldu. Ayrıca, 2024 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Muğla\'nın Dalaman ilçesinde 2023 yılı değerlendirildi
23.12.2023 - 14:21,
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde 2023 yılının değerlendirildiği "Yılsonu değerlendirme Toplantısı" Dalaman kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında yapıldı.

Dalaman kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Kaymakam Mesut Yakuta başkanlığında düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısına Dalaman Belediye Başkanı Muhammet karakuş, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Toplantıda 2023 yılında Dalaman'da meydana gelen olaylar ve yapılan çalışmalar konuşuldu. Ayrıca Dalaman'da 2024 yılında yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'nın Dalaman ilçesinde 2023 yılı değerlendirildi - Son Dakika
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