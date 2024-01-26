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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Gönüllüleri Çevre Temizliği Yapıyor - Son Dakika
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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Gönüllüleri Çevre Temizliği Yapıyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri her hafta bir araya gelerek çevre temizliği etkinliği gerçekleştiriyor. Belirlenen parklarda bir araya gelen gençler çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturuyorlar.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Gönüllüleri Çevre Temizliği Yapıyor
26.01.2024 - 14:58,  Güncelleme: 15:01
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri her hafta bir araya gelerek çevre temizliği etkinliği gerçekleştiriyor.

Belirlenen parklarda bir araya gelen gençler çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturuyorlar. Temiz çevre temiz dünya sloganıyla gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde gençler, artan plastik atıklar, yere atılan sakız ve benzeri çöplerin kuşlar ve hayvanlar için tehlike olduğunu dile getirerek bunun bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade ettiler. Doğanın korunması ve çevrenin temiz tutulması amacıyla bir araya gelen grup, bu hafta Menteşe Kışla Parkı'nın çevresinde temizlik yaptı.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi personellerinden Mehmet Deveci, "Uluslararası gençlik merkezi olarak her hafta farklı lokasyonda gönüllüler ile birlikte çevre temizliği etkinliği yapıyoruz. Hem halktan hem de çevreden bir farkındalık oluşturmak amacıyla farklı lokasyonlarda temizlik çalışması yapıyoruz ve etkinliklerimizi bu şekilde sürdürüyoruz. Yine önümüzdeki hafta farklı bir parkta temizlik çalışması yapacağız. Vatandaşlar tarafından öğrencilerimiz, gönüllülerimiz taktir ediliyor. Bakanlığımızca yeşil projeler çerçevesinde çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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