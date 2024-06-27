Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü ziyaret etti - Son Dakika
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü ziyaret etti

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü\'yü ziyaret etti

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü makamında ziyaret etti. Vali Akbıyık, Marmaris'in daha iyi noktaya gelmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

27.06.2024 09:47  Güncelleme: 09:48
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, geçtiğimiz ay kendisini ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye iade-i ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Acar Ünlü ve birim müdürlerinin kapıda karşıladığı Vali Akbıyık'a ziyarette Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da eşlik etti.

Başkan Acar Ünlü'ye hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Akbıyık, "Marmaris; Muğla'nın ve Türkiye'nin gözdesi. Hizmette daha iyi noktaya gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Vali Akbıyık'ı belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Ünlü ise güncel konular ve projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Bayram tatili süresince yapılan çalışmaları anlatan Başkan Ünlü, "Valimizin de desteği ile Marmaris'imizi hak ettiği noktaya getireceğiz. Kendisine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü ziyaret etti - Son Dakika

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