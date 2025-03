Muğla Valisi\'nden Kadınlar Günü Mesajı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, toplumsal ve ekonomik yaşamın ayrılmaz bir parçası olan kadınların, ekonomik ve kültürel alanda elde ettiği başarıları kutlamak, toplumsal hayata katılımlarını teşvik etmek için 8 Mart tarihinin önemli bir gün olduğunu açıkladı.

Vali Akbıyık, "Cumhuriyetimizin kuruluşuyla başlayan ve özellikle son yıllarda hayata geçirilen yasal düzenlemeler ve sosyal politikalar ile kadınlar, hayatın her alanında daha aktif, üretken ve güçlü bir şekilde yer almıştır. Eğitimden iş dünyasına, siyasetten sanata kadar her alanda önemli başarılara imza atarak ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişime katkıda bulunmuşlardır. Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek ve göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir. Kadınlara sunulan her fırsat, toplumun güçlenmesi, kalkınması ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi demektir. Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan, ülkemize hizmetleriyle değer katan, başarılarıyla adından söz ettiren kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; emekleriyle ve değerleriyle hayatımıza anlam katan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularla kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim" dedi. - MUĞLA