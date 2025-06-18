Muğla Valisi, Sosyal Medyada Yayınlanan Görüntülerin Geçmişe Ait Olduğunu Açıkladı - Son Dakika
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Muğla Valisi, Sosyal Medyada Yayınlanan Görüntülerin Geçmişe Ait Olduğunu Açıkladı

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18.06.2025 14:31  Güncelleme: 14:38
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Muğla Valisi, Sosyal Medyada Yayınlanan Görüntülerin Geçmişe Ait Olduğunu Açıkladı
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medyada dolaşan dans görüntülerinin çoğunun geçmiş yıllara ait olduğunu ve kamuoyunun bu şekilde yanıltıldığını belirtti. Bu yıl 27 işletmeye yönelik 39 idari işlem yapıldığını ve 16 işletmenin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Valisi İdris Akbıyık, bazı işletmelerde "dans adı altında sergilenen ve kamuoyunda rahatsızlık yaratan görüntülere" ilişkin, "Sosyal medyada paylaşılan birçok görüntü geçmiş yıllara aittir" dedi. Akbıyık, 2025 yılında 16 işletmenin kapatıldığını, toplam 117 idari işlem yapıldığını söyledi.

Valilik binasında düzenlenen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın da hazır bulunduğu basın toplantısında Vali İdris Akbıyık, son günlerde dolaşıma sokulan birçok görüntünün geçmiş yıllara ait olduğunu ve bu şekilde kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını vurguladı. Bu yıl Marmaris'te 27 işletmeye yönelik toplam 39 işlem gerçekleştirildiğini, 16 işletmenin geçici süreyle kapatıldığını belirten Akbıyık, şunları söyledi:

"2025 yılında 27 işletmeye 39 işlem tesis edilmiştir. 16 işletme kapatılmıştır. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Madde 8/F kapsamında yapılan denetimlerde 8 işletme volkan (meşale) kullanımı, 4 işletme hanutçuluk, 2 işletme işyeri açma/kapama ruhsatı olmaması, 3 işletme ise hayasızca hareketler nedeniyle faaliyetten men edilmiştir. Bu işletmeden bir tanesinin 2021 yılına ait görüntüler olduğu inceleme sonucu anlaşılmıştır. 2 tane de bu yıla ait görüntüler bulunmaktadır. Şahıslardan bir tanesi suça sürüklenen çocuk, 2 tanesi de 18 yaş üstüdür. Bu konuda adli işlemler devam etmektedir. Jandarma bölgesinde de yine 2 işletmeye canlı müzikten dolayı işlem yapılmıştır. Marmaris Sahil Güvenlik komutanlığımız 1 adet gezi tenezzüh teknesinde çevre kanununa göre işlem yapmıştır. Ayrıca belediyeden aldığımız bilgiye göre Marmaris Belediyesi, 2025 yılı içinde 7 işletmeye ses desibel sınırı ve izinsiz müzik yayını nedeniyle cezai işlem uygulanmıştır. Zabıta Tembihnamesi uyarınca, 134. madde kapsamında 52 işlem (meşale), 135. madde kapsamında 23 işlem şov/animasyon olmak üzere toplam 75 işlem gerçekleştirilmiştir. Genel değerlendirmeye göre, son dönemde sosyal medyada paylaşılan birçok görüntü, geçmiş yıllara aittir. Bu yolla kamuoyu yanıltıldığı kanaatindeyiz. Haksız yere güvenlik güçlerimiz ve kurumlarımız yıpratılmaya çalışılmaktadır.

"Suç içerikli görüntüler hakkında savcılık talimatıyla işlem yapılmaktadır"

Turizm sezonuna yönelik önlemler kapsamında, 2025 turizm sezonu öncesi, Kaymakamlığımızca yapılan çalışmalar ve toplantılar sonucunda, gece saat 03.00 ve 04.00 olan iş yeri kapatma saatleri, Belediye Encümeni vasıtasıyla 00.00, 00.30, 01.30, 04.00'e alınarak bölgesel düzenlemelerle yeniden belirlenmiş ve bu düzenlemelerin takibi sağlanmıştır. Sezon başında işletmelere önce uyarı verilmiş, cezai işlemlere sonradan kademeli olarak geçilmiştir. 3 gün, 7 gün, 15 gün, 30 gün ve ruhsat iptali şeklinde kararlar uygulanmıştır. Kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilen veya sosyal medyada yer alan suç içerikli görüntüler hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla işlem yapılmaktadır. 2024 yılı içerisinde 72 ayrı işletmeye 110 idari işlem uygulanmıştır. Hanutçuluk, meşale kullanımı, 18 yaş altı müşteri kabul eden umuma açık yerler, 18 yaş altına tütün mamulü satışı yapan yerler, kumar oynatılması vb. canlı müzik izni olmaksızın yayın yapılması, müzik kapanış saatlerine uymayanlara bu yaptırımlar uygulanmıştır. Tüm bu çalışmalar neticesinde; İlimizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak, misafirlerimizin huzur içinde tatil yapmalarını sağlamak en temel önceliğimizdir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İdris Akbıyık, Güvenlik, Politika, Turizm, Hukuk, Yerel, Muğla, Son Dakika

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