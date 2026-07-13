Muhammed Deyf İkinci Yılında Anıldı - Son Dakika
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Muhammed Deyf İkinci Yılında Anıldı

13.07.2026 19:14
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Filistinliler, İsrail'in öldürdüğü Hamas lideri Deyf'i unutmadı, hatıralarıyla andılar.

Filistinliler, İsrail tarafından öldürülen Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın eski lideri Muhammed Deyf'i ölümünün ikinci yılında unutmadı.

İsrail'in 13 Temmuz 2024'de Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın eski lideri Muhammed Deyf, ölümünün ikinci yılında Filistinliler tarafından unutulmadı. İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinli Luay Hamdan, Deyf'in adını çocukluğundan beri duyduğunu belirterek, "Çocukluğumuzdan beri büyük Filistinli komutan Muhammed Deyf'in adını işitiyorduk. Ancak sonunda işgal devleti ona ulaşmayı ve onu öldürmeyi başardı. Tıpkı Gazze Şeridi'nde çok sayıda kadın, erkek ve çocuğu öldürdüğü gibi" ifadelerini kullandı.

İsrail'in ayrım yapmaksızın Filistinlileri öldürdüğünü vurgulayan Hamdan, Deyf'in öldürüldüğü güne değinerek, "Deyf'in öldürüldüğü sırada olay yerine yakındım. Yerinden edilmiş insanların, çadırların, çocukların ve kadınların bulunduğu bölgeyi hedef alan art arda yaklaşık yedi patlama sesi duydum" dedi.

"İsrail ordusu yıllardır Deyf'in peşindeydi"

Filistinli Ghassan Al-Khalidi, Deyf'in ölümünün Filistinliler arasında büyük üzüntüye neden olduğunu belirterek, İsrail ordusunun yıllardır Deyf'in peşinde olduğunu ifade etti. Al-Khalidi, İsrail'in Deyf'i öldürmek için Han Yunus'ta onlarca sivilin öldüğü ve yaralandığı büyük bir katliam gerçekleştirdiğini aktararak, Deyf'in İsrail'e karşı düzenlenen çok sayıda operasyonu yönetmesi nedeniyle Filistin direnişinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

"Filistin davasına hizmet eden cesur bir kahramandı"

Gazze'de yaşayan Iman Zayed, Deyf'i Filistin'in en önemli liderlerinden biri olarak nitelendirerek, "Filistin davasına hizmet eden cesur bir kahramandı" ifadelerini kullandı. İsrail'in Deyf'i defalarca öldürmeye çalıştığını aktaran Zayed, İsrail'in bu hedef doğrultusunda Gazze'de ayrım gözetmeksizin katliamlar yaptığını belirtti. Zayed, "Deyf, Filistin'in en büyük adamlarından biridir. Gazze onu asla unutmayacak" dedi.

"Bir lider öldürüldüğünde yerine başka bir lider geliyor"

Filistinli Wasef Joudeh ise, İsrail'in 30 yılı aşkın takibin ardından Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde düzenlediği saldırıda Deyf'i öldürdüğünü ve saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, İsrail'in Filistinli liderleri öldürerek direnişi sona erdirebileceğini düşündüğünü ancak bunun gerçekleşmediğini vurguladı. Joudeh, "Gazze Şeridi'ndeki çatışma hala sürüyor. Bir lider öldürüldüğünde yerine başka bir lider geliyor" ifadelerini kullanarak, Filistinli liderliğin zor şartlara rağmen mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.

"Birçok kişi Muhammed Deyf'in adını duydu ama yüzünü kimse bilmiyordu"

Ibrahim Abu Marse, İsrail'in Filistinli liderlere yönelik suikastlarını sürdürdüğünü belirterek, Deyf'in İsrail ordusuna karşı düzenlenen operasyonlar nedeniyle Filistin-İsrail çatışmasında önemli bir iz bıraktığını söyledi. Deyf'in ölümünün Filistin halkı ve Filistin direnişi için büyük bir kayıp olduğunu ifade eden Abu Mersa, savaş boyunca çok sayıda Filistinli lider öldürülmesine rağmen direnişin Gazze'de varlığını sürdürdüğünü belirtti. Deyf'in Filistin davası tarihinde önemli bir isim olduğunu belirten Mersa, "Birçok kişi Muhammed Deyf'in adını duydu ama yüzünü kimse bilmiyordu" ifadelerini kullanarak, Deyf'in yıllarca kamuoyundan uzak faaliyet yürüttüğünü söyledi.

"İsrail'in bir numaralı hedefiydi"

Filistinli Ashraf Hajjaj, Deyf'in yalnızca Filistin'de değil tüm dünyada direnişin simgelerinden biri olduğunu belirterek, "Medya onun konuşma yapacağını duyurduğunda milyonlarca kişi dinlemek için toplanıyordu" dedi.

Hajjaj, Deyf'i diğer Filistinli liderlerden ayıran en önemli özelliğin yaklaşık 25 yıl boyunca kimliğini gizlemesi olduğunu belirterek, "İsrail'in bir numaralı hedefiydi. Sivillerin, çocukların ve kadınların bulunduğu bir bölgenin tonlarca patlayıcıyla hedef alınması sürpriz değildi" dedi.

Deyf'e yönelik saldırıda en 90 sivil hayatını kaybetmişti

İsrail ordusunun Muhammed Deyf'i öldürmek için Han Yunus'un El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda en az 90 Filistinli sivil hayatını kaybetmiş, 300 sivil de yaralanmıştı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhammed Deyf İkinci Yılında Anıldı - Son Dakika

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