Mühendisten Lunapark İşletmeciliği - Son Dakika
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Mühendisten Lunapark İşletmeciliği

Mühendisten Lunapark İşletmeciliği

Makine mühendisi Mustafa Tarık Erdoğan, borç karşılığı aldığı lunaparkla Türkiye'yi geziyor.

04.10.2024 14:05
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Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü 1996 yılında birincilikle bitiren 50 yaşındaki Mustafa Tarık Erdoğan, borcuna karşılık aldığı lunaparkı panayır panayır gezerek işletiyor.

Mustafa Tarık Erdoğan, 1996 yılında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü birincilikle bitirdi. 50 yaşındaki Erdoğan, dönemin şartları nedeniyle ticaretle uğraşmaya başladı. Ticaret yaptığı sırada bir kişinin borcuna karşılık lunapark alan Erdoğan, içerisinde gondol, salıncak, atlı karınca gibi eğlence aletlerinin bulunduğu taşınabilir malzemelerle Türkiye'nin birçok şehrini gezmeye başladı. Vinç yardımıyla tırlara lunapark aletlerini koyan Erdoğan, 25 çalışanıyla şehir şehir gezerek panayırlara katılıyor. Erdoğan, son olarak Bolu'nun Mudurnu ilçesi, Taşkesti beldesi ve Gerede ilçesinde düzenlenen panayırlara katıldı.

"İl il, ilçe ilçe giderek hizmet vermeye çalışıyorum"

Mezun olduğu dönemde şartlar nedeniyle ticarete atıldığını ifade eden Mustafa Tarık Erdoğan, "Ülkemizin bulunduğu şartlar nedeniyle ticaretle uğraştım. Alacağım karşılığında bir lunapark almak zorunda kaldım ve bu işe başladım. Türkiye'nin çeşitli noktalarına il il, ilçe ilçe giderek hizmet vermeye çalışıyorum. Ekmeğimizin kavgasındayız. Bir makine mühendisi olarak bu işle uğraşıyorum. Bazen gondol sallıyorum, gerektiğinde bakımını yapıyorum. Makine mühendisleri arasında Türkiye'de lunaparkçılık yapan tek benimdir. Ancak masrafımızı alabiliyoruz. Tır, nakliye, vinç ve eleman giderlerine harcıyoruz. Ama en azından yanımızda yaklaşık 20-25 kişinin geçimini sağlamış oluyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mühendisten Lunapark İşletmeciliği - Son Dakika

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