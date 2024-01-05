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Muradiye'de ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor

Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yolları yeniden ulaşıma açılıyor. Kar yağışının etkisiyle birçok mahalle yolunun kapanmasının ardından eğitim öğretime 1 gün ara verilmişti. Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının devam etmesine rağmen kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muradiye\'de ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor
05.01.2024 - 22:47,  Güncelleme: 22:47
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Muradiye'de ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yolları yeniden ulaşıma açılıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolunun ulaşıma kapandığı Muradiye'de, eğitim öğretime ise 1 gün süreyle ara verilmişti. Dün akşamdan buyana devam eden kar yağışı yer yer 50 santimetreyi geçerken, kapanan yolların açılması için Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürüyor.

Kaynak: İHA
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