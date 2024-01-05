23:30 • •
Muradiye'de ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor
VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yolları yeniden ulaşıma açılıyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolunun ulaşıma kapandığı Muradiye'de, eğitim öğretime ise 1 gün süreyle ara verilmişti. Dün akşamdan buyana devam eden kar yağışı yer yer 50 santimetreyi geçerken, kapanan yolların açılması için Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürüyor.
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