Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası\'nda Murat Hançer tekrar başkan seçildi

Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası'nın gerçekleştirilen olağan genel kurulunda, Murat Hançer ve Mehmet Cici'nin listeleri yarıştı. Yapılan seçimler sonucunda 98 oy alan Murat Hançer, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Havran Belediyesi kışlık düğün salonunda düzenlenen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve oda başkan adayları birer konuşma yaparak seçimlerin hayırlı olmasını dilerken, esnafa yönelik birlik mesajları verildi. Konuşmaların ardından geçilen oy kullanma işleminde esnaf sandık başına giderek tercihini yaptı.

Yapılan sayımlar sonucunda Murat Hançer 98 oy alırken, rakibi Mehmet Cici 84 oyda kaldı. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerin ardından Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, sandıktan zaferle çıkan Murat Hançer'i ilk tebrik eden isim oldu. Başkan Ersoy, "Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Murat Hançer ve ekibini kutluyor, tüm pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yeniden başkanlık koltuğuna oturan Murat Hançer ise yaptığı teşekkür konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Hançer, "Pazarcı esnafımızın takdirleri ile yeniden göreve seçilmenin gururunu yaşıyoruz. Biz büyük bir aileyiz; odamızı ortak akılla, hep birlikte yöneteceğiz. Sen-ben yok, biz varız. Bugün bu demokrasi şölenimize katılan Belediye Başkanımız Emin Ersoy'a, oda ve birlik başkanlarımıza ekibim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR