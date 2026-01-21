Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası'nda Murat Hançer tekrar başkan seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası'nda Murat Hançer tekrar başkan seçildi

Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası\'nda Murat Hançer tekrar başkan seçildi
21.01.2026 09:45  Güncelleme: 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda Murat Hançer yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Seçimlerde 98 oy alan Hançer, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası'nın gerçekleştirilen olağan genel kurulunda, Murat Hançer ve Mehmet Cici'nin listeleri yarıştı. Yapılan seçimler sonucunda 98 oy alan Murat Hançer, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Havran Belediyesi kışlık düğün salonunda düzenlenen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve oda başkan adayları birer konuşma yaparak seçimlerin hayırlı olmasını dilerken, esnafa yönelik birlik mesajları verildi. Konuşmaların ardından geçilen oy kullanma işleminde esnaf sandık başına giderek tercihini yaptı.

Yapılan sayımlar sonucunda Murat Hançer 98 oy alırken, rakibi Mehmet Cici 84 oyda kaldı. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerin ardından Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, sandıktan zaferle çıkan Murat Hançer'i ilk tebrik eden isim oldu. Başkan Ersoy, "Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Murat Hançer ve ekibini kutluyor, tüm pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yeniden başkanlık koltuğuna oturan Murat Hançer ise yaptığı teşekkür konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Hançer, "Pazarcı esnafımızın takdirleri ile yeniden göreve seçilmenin gururunu yaşıyoruz. Biz büyük bir aileyiz; odamızı ortak akılla, hep birlikte yöneteceğiz. Sen-ben yok, biz varız. Bugün bu demokrasi şölenimize katılan Belediye Başkanımız Emin Ersoy'a, oda ve birlik başkanlarımıza ekibim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası'nda Murat Hançer tekrar başkan seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

11:24
Arda Güler’in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:31:32. #7.11#
SON DAKİKA: Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası'nda Murat Hançer tekrar başkan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.