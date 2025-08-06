Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa Projesi Temmuzda 19 Bin Çağrı Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa Projesi Temmuzda 19 Bin Çağrı Aldı

Muratpaşa Belediyesi\'nin Turunç Masa Projesi Temmuzda 19 Bin Çağrı Aldı
06.08.2025 10:28  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi'nin 7/24 hizmet veren halkla ilişkiler projesi Turunç Masa, temmuz ayında 19 bin 72 çağrı alarak yüzde 94,26 memnuniyet oranına ulaştı. En çok başvuru, Güzeloba Mahallesi'nden geldi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve yönetişim projesi Turunç Masa, temmuz ayında 19 bin 72 çağrıya yanıt verdi. 7 gün 24 saat hizmet veren sistemde, ay boyunca kayda alınan 11 bin 180 başvurunun çözüme kavuşturulmasıyla oluşan memnuniyet oranı yüzde 94,26'ya ulaştı.

2014 yılında hayata geçirilen Turunç Masa, 444 80 07 numaralı çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya ve web kanalları aracılığıyla Muratpaşalıların talep, öneri ve şikayetlerini kayıt altına alarak çözüme ulaştırıyor. Muratpaşalıların günün her saatinde ulaşabildiği çağrı merkezinin telefonları temmuzda 19 bin 72 kez çaldı. Bu aramalardan 11 bin 180 tanesi kayıt altına alınarak memnuniyet oranı yüzde 94,26'ya ulaştı.

Sisteme en çok başvuru Muratpaşa'nın en yüksek nüfusa sahip mahallesi Güzeloba'dan geldi. Bin 159 başvurunun kayda alındığı Güzeloba Mahallesi'ni, 639 başvuru ile Fener Mahallesi ve 623 başvuru ile Çağlayan Mahallesi takip etti. Başvuruların konularına göre dağılımında ise Temzilik İşleri Müdürlüğü ilk sırada yer aldı. Bahçe dal atığı temizliği, cadde-sokak süpürge temizliği ve yıkama, park temizliği, konteyner tamiri, yıkama ve boşaltma, cami ve pazar yeri temizliği gibi hizmetler için 2 bin 512 başvuru kayda geçti. Bunu Sağlık İşleri Müdürlüğü takip etti. Evde bakım, hasta nakil ve veterinerlik hizmetleri için 2 bin 386 başvuru kayda alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa Projesi Temmuzda 19 Bin Çağrı Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği
Sinem’in öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafı ve mesajı ortaya çıktı Sinem'in öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafı ve mesajı ortaya çıktı
Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
Görülmemiş olay İŞKUR’a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı Görülmemiş olay! İŞKUR'a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
Türkiye’de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş Türkiye'de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş

10:02
TBMM personeli Saliha Akkaş eşi tarafından vahşice öldürüldü
TBMM personeli Saliha Akkaş eşi tarafından vahşice öldürüldü
10:00
18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı
18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı
09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
09:04
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
07:23
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
14:55
CHP’den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
14:47
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
14:40
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’dan Galatasaray’a: Bunları...
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Galatasaray'a: Bunları...
14:24
DEM Parti’nin komisyon üyesi Saruhan Oluç’tan ilk yorum
DEM Parti'nin komisyon üyesi Saruhan Oluç'tan ilk yorum
14:24
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
14:16
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı
Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
14:11
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
13:58
Kocası tarafından katledilen Sinem’den geriye bu görüntüler kaldı
Kocası tarafından katledilen Sinem'den geriye bu görüntüler kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 10:32:28. #7.12#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa Projesi Temmuzda 19 Bin Çağrı Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.