Muratpaşa Belediyesi\'nin Turunç Masa Projesi Temmuzda 19 Bin Çağrı Aldı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve yönetişim projesi Turunç Masa, temmuz ayında 19 bin 72 çağrıya yanıt verdi. 7 gün 24 saat hizmet veren sistemde, ay boyunca kayda alınan 11 bin 180 başvurunun çözüme kavuşturulmasıyla oluşan memnuniyet oranı yüzde 94,26'ya ulaştı.

2014 yılında hayata geçirilen Turunç Masa, 444 80 07 numaralı çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya ve web kanalları aracılığıyla Muratpaşalıların talep, öneri ve şikayetlerini kayıt altına alarak çözüme ulaştırıyor. Muratpaşalıların günün her saatinde ulaşabildiği çağrı merkezinin telefonları temmuzda 19 bin 72 kez çaldı. Bu aramalardan 11 bin 180 tanesi kayıt altına alınarak memnuniyet oranı yüzde 94,26'ya ulaştı.

Sisteme en çok başvuru Muratpaşa'nın en yüksek nüfusa sahip mahallesi Güzeloba'dan geldi. Bin 159 başvurunun kayda alındığı Güzeloba Mahallesi'ni, 639 başvuru ile Fener Mahallesi ve 623 başvuru ile Çağlayan Mahallesi takip etti. Başvuruların konularına göre dağılımında ise Temzilik İşleri Müdürlüğü ilk sırada yer aldı. Bahçe dal atığı temizliği, cadde-sokak süpürge temizliği ve yıkama, park temizliği, konteyner tamiri, yıkama ve boşaltma, cami ve pazar yeri temizliği gibi hizmetler için 2 bin 512 başvuru kayda geçti. Bunu Sağlık İşleri Müdürlüğü takip etti. Evde bakım, hasta nakil ve veterinerlik hizmetleri için 2 bin 386 başvuru kayda alındı. - ANTALYA