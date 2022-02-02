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Muratpaşa'da nikahta 02.02.2022 yoğunluğu - Son Dakika

Muratpaşa'da nikahta 02.02.2022 yoğunluğu

02.02.2022 17:29
Muratpaşa'da nikahta 02.02.2022 yoğunluğu

Muratpaşa Belediyesi 2 saat içinde, evliliklerini takvimin sadece '0' ve '2' rakamlarından oluştuğu günde gerçekleştirmek isteyen 10 çiftin nikahı kıydı.

Muratpaşa Belediyesi 2 saat içinde, evliliklerini takvimin sadece '0' ve '2' rakamlarından oluştuğu günde gerçekleştirmek isteyen 10 çiftin nikahı kıydı.

Muratpaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğu, takvimin sadece '0' ve '2' rakamlarından oluştuğu günde, en yoğun saatlerini yaşadı. Belediyede 2 ayrı salonda yapılan nikah törenlerinde 2 saat içinde 10 çift dünya evine girdi. Muratpaşa'da Bekir Sıtkı Karacula ve Inna Bashutina da 02.02.2022'de dünya evine giren çiftlerden biri oldu.

Arkadaşlarıyla birlikte Muratpaşa Belediyesi Nikah Salonu'na gelen çift, nikah memurunun sorusuna büyük bir heyecanla "Evet" diyerek karşılık verdi. İmzaların ardından Aile Cüzdanı Inna Bashutina Karacula'ya teslim edildi. Damat Bekir Sıtkı Karacula "02.02.2022 özel bir tarih. Güzel bir tarih. Biz de bugünde evlenmeyi tercih ettik" dedi. Inna Bashutina Karacula duygularını "Mutluyuz" diyerek özetledi. - ANTALYA

Muratpaşa'da nikahta 02.02.2022 yoğunluğu
Muratpaşa'da nikahta 02.02.2022 yoğunluğu

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Muratpaşa, Evlilik, Inna, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muratpaşa'da nikahta 02.02.2022 yoğunluğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muratpaşa'da nikahta 02.02.2022 yoğunluğu - Son Dakika
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