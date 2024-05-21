Muş Bulanık Belediyesi 19 İşçinin İşine Son Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muş Bulanık Belediyesi 19 İşçinin İşine Son Verdi

Muş Bulanık Belediyesi 19 İşçinin İşine Son Verdi

Muş'un Bulanık Belediyesi, DEM Partili başkanı tarafından 19 kişinin işine son verildi. İşçiler, işten çıkarıldıklarını cep telefonlarına gelen mesajla öğrendi. İşçiler, belediye önünde toplanarak açıklama yapmak istedi.

21.05.2024 10:10  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesinin DEM Partili başkanı tarafından 19 kişinin işine son verildi.

Bulanık Belediyesinde çalışan 19 kişi, geçtiğimiz cuma günü cep telefonlarına gelen mesajla iş akitlerinin sona erdirildiğini öğrendi. Çalıştıkları sırada işten çıkarıldığını öğrenen 19 işçi, bugün yetkililerden bilgi almak için belediye önünde toplandı. Slogan atarak belediye başkanının kendileri ile görüşüp işten çıkarma gerekçesini açıklamalarını isteyen 19 kişi, yetkililer dışarı çıkmayınca oturma eylemi gerçekleştirdi.

Grup adına yapılan açıklamada, "Belediye başkanı ilk belediyeyi kazandığında 'biz kimsenin ekmeği ile oynamayacağız' demişti. Şimdi sadece bir SMS mesajı ile 19 kişiyi işten çıkarttılar. Neden ve hangi sebeple işten çıkartıldığımızın açıklamasını bizlere yapmıyorlar. Hangi sebeple işten çıkartıldık, bunun açıklamasını bize yapsınlar. Sadece kayyum bizi işe aldı diye mi çıkarttılar. Bunu söylesinler. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki olarak sonuna kadar haklarımızı savunacağız" denildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı basın açıklaması, olaysız bir şekilde sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Bulanık, Muş, Belediye, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş Bulanık Belediyesi 19 İşçinin İşine Son Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşanıyor İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor
08:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici
08:37 Reisi’nin ölümü sonrası İran’da halef tartışmaları Hamaney’in koltuğu için en güçlü aday oğlu Reisi'nin ölümü sonrası İran'da halef tartışmaları! Hamaney'in koltuğu için en güçlü aday oğlu
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:32 DolarTL yatay seyirle işlem görüyor Dolar/TL yatay seyirle işlem görüyor
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:08 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde
09:42 17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti 17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti
09:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
08:53 20 gün önce baba olmuştu Taksici, aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklandı 20 gün önce baba olmuştu! Taksici, aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 11:16:15. #1.12#
SON DAKİKA: Muş Bulanık Belediyesi 19 İşçinin İşine Son Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement