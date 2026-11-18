Muş'un Karabey köyünde vatandaşlar, kış aylarında tüketmek üzere meşe odunu ateşinde geleneksel yöntemlerle kavurma hazırlıyor.

Karabey köyünde yaşayan vatandaşlar, kış mevsiminde tüketecekleri kavurmayı hazırlamak için sabahın erken saatlerinde kazanların başına geçiyor. Özenle hazırlanan etler, meşe odunu ateşinde kurulan büyük kazanlara doldurularak kendi yağıyla yaklaşık iki saat boyunca kavruluyor. Kızgın ateşte pişirilen etler, suyunu çekene kadar kaynatılırken kazanın dibinin tutmaması için tahta çubuklarla belli aralıklarla karıştırılıyor. Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından kıvamını bulan kavurma, kaplara doldurulmaya hazır hale getiriliyor. Kazanların dibinde kalan kızgın yağlar ise kavurmanın üzerine dökülerek muhafaza edilmesini sağlıyor.

Köy sakinlerinden Turan Demir, geleneksel yöntemlerle hazırladıkları kavurmanın uzun süre bozulmadan saklandığını ve lezzetini koruduğunu belirterek, yıllardır sürdürdükleri kış hazırlığı geleneğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Demir, "Ben Muş'un Karabey köyünde yaşıyorum. Köyümüzde geleneksel olarak her yıl ekim ile aralık ayları arasında kavurma yapıyoruz. Bu kavurma geleneğini artık bir şenliğe dönüştürdük. Kavurmayı hazırladıktan sonra kendi yağında muhafaza ediyor, kış boyunca tüketiyoruz. Köyümüze gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Kahvaltılarda, sulu yemeklerde ve yöresel yemeklerimizde kullanıyoruz. Ayrıca yöremize ait özel bir börek çeşidimiz var. Bu böreği hazırlarken de kavurmadan faydalanıyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir yiyecek. Bu geleneksel lezzeti herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

Almanya'dan gelerek Muş'ta kışlık kavurmasını yaptığını söyleyen Hacer Gölbaşı ise "Almanya'da yaşıyorum. Ablamın oğlunun düğününe katılmak için geldim. Buraya gelmişken geleneksel kavurmamızı da yapmak istedim. Almanya'da yaşamama rağmen her yıl mutlaka kavurmamı yapıyorum. Kış aylarında tüketmek için hazırlıyoruz. Bu gelenek artık bizim için vazgeçilmez bir kültür haline geldi. Almanya'da da kendi imkanlarımız dahilinde kışlık kavurmamızı hazırlayarak bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Nerede yaşarsak yaşayalım, kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.