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Muş'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi.

Muş'ta çelenk sunma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Törende Muş Valisi Avni Çakır, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam ve protokol üyeleri şehitliklere karanfil bıraktı.

Muş TOBB Sosyal Bilimler Lisesi tarafından öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen " 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı, şiirlerin okunması ve oratoryo gösterisiyle devam etti.

Burada konuşan Vali Çakır, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki kritik bir dönem olduğunu vurgulayarak, "1915 yılında yedi düvelin birleştiği ve ülkemizi işgal planları içerisinde olan düşman ordusu, Çanakkale önlerine geldi. O gün tarihte eşine az rastlanılan bir kahramanlık destanı yazıldı. Dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine karşı muhteşem bir zafer kazandı. Çanakkale aslında içinde barındırdığı ruhaniyetiyle önemli bir şehir. Bizlere düşen bu vatanı korumak, yüceltmek, bizden sonra güçlü birlik ve beraberliğin en üst seviyede olacak şekilde teslim etmektir" dedi.

Törene Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - MUŞ