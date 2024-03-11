Muş'ta Ulu Camii'nde Ramazan Ayının İlk Mukabelesi Okundu - Son Dakika
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Muş'ta Ulu Camii'nde Ramazan Ayının İlk Mukabelesi Okundu

Muş\'ta Ulu Camii\'nde Ramazan Ayının İlk Mukabelesi Okundu

Muş'ta Ramazan ayının ilk gününde Tarihi Ulu Camisi'nde toplanan vatandaşlar, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Cebrail (Aleyhisselam) ile karşılıklı Kur'an-ı Kerim okuması olarak bilinen mukabeleyi gerçekleştirdi. Ulu Camii İmam Hatibi İhsan Ulaşkın, mukabele geleneğinin Müslümanlar için özel bir anlam taşıdığını belirterek, bu tür etkinliklerin manevi atmosferi artırdığını ifade etti.

11.03.2024 15:54  Güncelleme: 15:58
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Muş'ta ilk teravih ve ilk sahurdan sonra Tarihi Ulu Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan ayının ilk mukabelesini okudu.

Muş'un tarihi dokusunu yansıtan Ulu Camii, Ramazan'ın ilk gününde bir kez daha ibadet ve duanın buluşma noktası oldu. İlk teravih namazı ve ilk sahurun ardından camide bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan ayının ilk mukabelesini okudu. Peygamber Efendimizin (s.a.v), Cebrail (Aleyhisselam) ile Ramazan ayında karşılıklı Kur'an-ı Kerim okuması olarak bilinen mukabele için toplanan cemaat, birlikte Kur'an-ı Kerim okuyarak Ramazan ayının manevi atmosferini yaşadı.

Okunan mukabelenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Ulu Camii İmam Hatibi İhsan Ulaşkın, Muş'un tarihi sembolü olan Ulu Camii'nin Ramazan ayının ilk gününde manevi bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını belirterek, "Mukabele geleneği, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Cebrail (Aleyhisselam) ile karşılıklı Kur'an okumalarına dayanır ve Müslümanlar için özel bir anlam taşır. Mukabele İslam adeti olarak günümüze kadar gelmiştir. Ramazan ayında camilerimizde hafızlarımız ve hocalarımız Kur'an-ı Kerim okur ve cemaatimiz dinler. Manevi bir atmosfer olur. Allah bu şekilde mukabelelerimizi daim kılsın" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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