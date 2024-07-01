Muş'ta Yaz Kur'an Kursları Açıldı

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Yaz Kur'an kurslarının açılışı yapıldı

MUŞ - Muş İl Müftülüğü tarafından organize edilen ve 192 kursta 7 bin 500 öğrencinin eğitim göreceği yaz Kur'an kurslarının açılışı yapıldı.

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları hizmet vermeye başladı. Kentte belirlenen 192 Kur'an kursunda çocuklar 6 hafta boyunca kurs görecek. Bu yıl ayrıca Kur'an kurslarına katılan çocuklara yönelik sportif etkinlik de düzenlenecek.

Tuba Camii'nde düzenlenen açılış programında konuşan İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, camilerin çiçek açtığını söyledi. Camilerde Kur'an kurslarında sadece Kur'an eğitimi vermeyeceklerini ifade eden Müftü Demir, çocukların eğlenmeye ve spora da ihtiyaçları olduğunun altını çizdi. Müftü Demir, "Biz bu ihtiyacı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekibiyle gidereceğiz. Camiye gelen bütün öğrencilerimize Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait bütün sahalar ve yüzme havuzları açılacak. Bu sene müftülüğümüzde spor kulübü de kurduk. Camiye gelen çocuklarımızı devletimizin imkanıyla gençlik sporumuzla futbol turnuvası yapacağız. İnşallah bizim camiye gelen çocuklarımız bir nevi futbola merakı olanlar da hem Kur'an öğrenecekler hem spor öğrenecekler. Başlarında hocalarıyla beraber. Spor disipliniyle çocuklarımızı yetiştireceğiz" dedi.

Anne ve babaların çocuklarla iletişim kurmakta zorluk çektiklerini savunan Demir şöyle konuştu:

"Biz camilerimizde, çocuklarımıza öncelikle birbirlerini sevmelerini; annelerine, babalarına saygılı olmalarını, arkadaşlarına saygılı olmalarını yani biz öncelikle cami ve Kur'an kurslarımızda şefkat ve merhamet eğitimi yapacağız. Toplumumuzun en çok ihtiyacı olan şefkat ve merhameti öğrencilerimiz, çocuklarımız camide ve Kur'an kurslarımızda öğrenecekler. Anneler, babalar, evlerde çocuklarıyla diyalog kuramıyorlar, yani konuşamıyorlar. Kardeş kardeşle konuşamıyor. Camiler aynı zamanda çocuklarımızın birbirleriyle rahatlıkla iletişim kuracak ortamları sağlayacak. Hem bizim hocalarımızla birlikte, hem sosyal aktiviteyle, hem de gençlik liderleriyle, bu çocuklarımızın birbirleriyle diyalog kurmalarını sağlayacağız. Bu 6 haftalık eğitimi çocuklar unutmayacak."

Çocuğunu Kur'an kursuna getiren anne Elif Baskın ise, "Çocuklarımızın dinimizi hakkıyla öğrenebilmeleri için, Allah'ın kelamıyla tanışmaları için, İslam ahlakıyla ahlaklanması için kursa gönderiyoruz. Burada Kur'an öğreniyorlar, zaman zaman etkinlikler yapıyorlar. Devletimiz güzel bir imkan sağlamış. Bu güzel imkanlardan faydalanmak istiyoruz. Bu nedenle çocuklarımızı gönderiyoruz" dedi.

Kentteki 192 kursta 7 bin 500 dolayında öğrencinin eğitim göreceği ve 500 dolayında Kur'an-ı Kerim öğreticisinin görev alacağı bildirildi.