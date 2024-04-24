Muş Varto Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Encümen Seçim Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Muş Varto Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Encümen Seçim Toplantısı Yapıldı

Muş Varto Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Encümen Seçim Toplantısı Yapıldı

Muş'un Varto ilçesinde bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2024 yılı encümen seçim toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 2023 yılı faaliyet raporu okundu ve onaylandı. Kaymakam Musa Ayyıldız, birlik olarak ticari faaliyetlerinin olmadığını ve sadece merkezi hükümetin gönderdiği paralarla çalıştıklarını belirtti. Seçimde ise encümen üyeleri ve muhtarlar belirlendi.

24.04.2024 13:38
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Muş'un Varto Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı encümen seçim toplantısı yapıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı, Kaymakam Musa Ayyıldız başkanlığında İlçe Özel İdare Müdürü İmam Karahan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Nuri Atalay'ın katılımı ile Kültür Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda ilk olarak 2023 yılı faaliyet raporu okundu. Faaliyet raporunun okunup onaylanmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakam Musa Ayyıldız, birlik olarak hiçbir ticari faaliyetlerinin olmadığını dile getirdi. İşletme ya da kaynaklarının olmadığını anlatan Ayyıldız, "Sadece merkez tarafından gönderilen para ile çalışıyoruz. Merkezi hükümetin gönderdiği paraları, program gereği harcamakla mükellefiz. Birlik üyelerini de bu toplantımızda seçeceğiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra Köylere Hizmet Götürme Birliği üyelerini belirlemek üzere yapılan seçimde ise encümenler Senem Dapaklı ve Hasan Özgül asil üyeliğe, Behçet Fırat ise yedek üyeliğe seçimdi. Cemil Özgül ve Abdullah Ballı da muhtar olarak birliğe üye seçildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş Varto Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Encümen Seçim Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş Varto Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Encümen Seçim Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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