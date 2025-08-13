Gaziantep MÜSİAD Başkanı Furkan Özdurdu ve yönetimi, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Genel Merkez Yönetimi'ni İstanbul'da ziyaret etti.
Gerçekleşen görüşmede, bölgesel kalkınma dinamikleri ve Gaziantep'in stratejik konumu ele alınırken, Suriye'nin yeniden yapılanma süreci de kapsamlı biçimde değerlendirildi. Ziyaret, bölgeye dair güncel gelişmelerin ve iş dünyasının önceliklerinin istişare edildiği verimli bir zeminde gerçekleşti.
Ziyaretin ardından Gaziantep MÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, bölgeye dair güncel gelişmelerin ve iş dünyasının önceliklerinin doğrudan Genel Merkez ile paylaşıldığı, bu tür istişarelerin ortak akla dayalı iş birliğini güçlendirdiği vurgulandı. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › MÜSİAD Gaziantep Yönetimi İstanbul'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?